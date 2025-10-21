¡Bajó! Precio del dólar en Colombia para HOY, 21 de octubre, según Banco de la República

El dólar americano había presentado diversas fluctuaciones en días pasados, por las cuales, su valor había bajado hasta un precio cercano a los $3.800 pesos colombianos, sin embargo, el alza que ha tenido recientemente, lo ha alejado de este número. Para el día de hoy, presentó, nuevamente, una leve disminución de un valor cercano a los $6 pesos colombianos.

Según esto, y con base en la información difundida en la página web del Banco de la República, el precio del dólar estadounidense se estableció para hoy, 21 de octubre, en los $3.877 COP.

Expertos aseguran, que las tensiones que se han evidenciado en los últimos días entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, se podrían ver reflejadas en un aumento sustancial en el precio de la divisa norteamericana, lo cual, ya dio ciertos indicios el día de ayer, cuando la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre, fue un aumento cercano a los $70 pesos colombianos.

¿Qué sectores se ven afectados?

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aseguró que los sectores que se verían principalmente afectados con la entrada en vigor de dichos aranceles, serían, la industria de las flores, del café, de las confecciones, petroleras, entre otros.

Estas afectaciones se evidenciarían principalmente porque Estados Unidos es el principal aliado comercial de Colombia, pues el 35% de las exportaciones, van dirigidas hacia dicho país.

Mensaje al gobierno de Gustavo Petro

Desde el departamento de Armenia, el gremio cafetero se comunicó con el gobierno nacional por medio de su líder, Faber Buitrago, quien expresó la gran preocupación que se tiene desde este sector, no solamente del café, sino de la agricultura en general, debido a la gran importancia que tiene Estados Unidos como importador de este tipo de productos, y, por tanto, lo convierten en un factor fundamental para generar actividad económica.

En cuanto a esto, se envió un mensaje solicitando que se tuviera moderación en el lenguaje, y sobre todo, mantener los canales diplomáticos, esto con el fin de evitar consecuencias mayores, pues con el solo hecho de aumentar drásticamente los aranceles a productos colombianos, se perdería la competitividad en diferentes mercados, con países como Brasil, quienes representan la mayor competencia en las exportaciones de café.

Además, se estableció que las exportaciones son tan importantes, ya que representan cerca del 45% de las ventas totales de café, por lo que si esto se perdiera, sería muy difícil poder suplir esa demanda, y, por tanto, las producciones de café se empezarían a perder. Según el líder gremial, de nada sirve que el precio del café esté muy alto, si no hay nadie que lo vaya a comprar y se termine perdiendo el producto.

