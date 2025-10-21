Save the Children advierte que persisten el reclutamiento infantil, la pobreza y ataques a la educación

Save The Children trabaja para evitar el reclutamiento en el Catatumbo / Caracol Radio ( Colprensa )

La organización sin ánimo de lucro, Save the Children que llegó al país en 1985, para responder a la tragedia de Armero, trabaja por la niñez colombiana. Frente a los principales problemáticas que destacan que actualmente enfrenta el país, están el reclutamiento de menores por parte de grupos armados, ataques a la educación, pobreza extrema y abuso sexual.

“El año pasado reclutaron cerca de 600 niños y eso representa como un incremento más del 200% con respecto a años anteriores. Colombia es el quinto país a nivel mundial, después de un país como Afganistán, con mayores ataques a la educación. Es decir que en el recorrido a la escuela o dentro de la escuela hay muchos riesgos que no permiten que los niños accedan a aprendizajes de calidad y es preocupante. En Colombia todavía tenemos pobreza extrema, asesinatos, maltrato y abuso sexual a niños de manera sistemática”, dijo la directora país de Save the Children en Colombia, María Mercedes Liévano.

Articulación de la organización con entidades gubernamentales para la protección de derechos de los niños

Asi mismo, explicaron que desde Save The Children, están articulados con el Gobierno Nacional y local, con entidades como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, y también con comunidades, secretarías y alcaldías locales, e igual recordaron que han hecho parte de construcción de leyes para la niñez como el código de infancia y adolescencia.

“Nosotros hemos sido parte de agrupaciones de la sociedad civil que han tenido y han aportado insumos y han hecho abogacía, por ejemplo, la constitución del 91, el código de infancia y adolescencia, la ley que prohíbe el castigo infantil y más recientemente con el Ministerio de Ambiente en la formulación y actualización de los planes de acción climática, donde incluimos indicadores por primera vez de niñez”, agregó la directora, María Mercedes Liévano.

Entre enero y septiembre de este 2025 han sido reclutados 123 menores en Colombia

Caracol Radio conoció que entre enero y septiembre de este año se han registrado 123 casos de reclutamiento de menores en Colombia. Estos casos de reclutamiento forzado han sido reportados a través de un botón de registro que tiene activo la Defensoría del Pueblo.

Las zonas del país donde se presenta el reclutamiento de menores

Los reportes que ha recibido la Defensoría del Pueblo ubican estos 123 casos de reclutamiento de menores en diferentes departamentos de Colombia.

Cauca: 31 casos de reclutamiento

Antioquia: 17

Chocó: 12

Huila: 10

Nariño: 10

Arauca: 6

Cesar: 6

Norte de Santander: 6

Valle del Cauca: 5 casos de reclutamiento de menores.

Amazonas: 4

Putumayo: 4

Tolima: 4

Magdalena: 3

Bolívar: 2

Los grupos armados responsables de estos actos

Según los datos de la Defensoría del Pueblo las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ son las responsables de 54 casos, otras disidencias sin especificar de 27 casos, el ELN 17, el Clan del Golfo 12 casos, la Segunda Marquetalia de alias ‘Iván Márquez’ en 6 casos de reclutamiento, otro grupo sin identificar en 4 casos y las disidencias de alias ‘Calarcá’ en 3 hechos.

Estas cifras de reclutamiento de menores en Colombia pueden aumentar debido a las denuncias que sigue recibiendo la Defensoría del Pueblo frente a este delito que tiene alto grado de subregistro debido al miedo de reportar estos casos.