Por primera vez en la historia, Santa Marta invierte $5 mil millones en maquinaria amarilla

Santa Marta

Santa Marta dio un paso histórico con la adquisición de un banco de maquinaria amarilla, que permitirá atender de manera oportuna situaciones de emergencia y brindar apoyo en las diferentes localidades del Distrito, incluyendo la zona rural.

Así lo confirmó el alcalde, Carlos Pinedo Cuello, quien sostuvo que en el 2029 se creó el banco de maquinaria amarilla, pero se quedó en el papel, toda vez que las máquinas nunca recibieron mantenimiento y se dañaron.

Dijo que fue a partir del 1 de enero de 2024 que dio instrucciones precisas para la compra de estos vehículos.

“Hoy estamos preparados para atender la problemática que tiene nuestra gente en los diferentes barrios; para atender todas esas dificultades que tiene la zona rural del Distrito de Santa Marta. Aquí hay un equipo de trabajo diciéndole a toda la ciudadanía estamos avanzando, estamos creciendo y estamos dando resultados”, afirmó el alcalde Pinedo Cuello.

Gracias a una inversión de cinco mil millones de pesos, hoy Santa Marta cuenta con: una motoniveladora, retrocargadora, rodillo compactador, minicargador, miniexcavadora, martillo minicargador, volqueta sencilla, chasis minimula, camabaja, camión pequeño, trinchete para miniexcavadora, mezcladora de concreto, cortadora de concreto, placa compactadora y un aprisionador.

Al respecto, el ingeniero Luis Felipe Gutiérrez, gerente de Infraestructura, destacó lo que representa esta inversión para el Distrito.

“Hoy nos reunimos para celebrar un logro significativo para el desarrollo y progreso de nuestra querida Santa Marta: la entrega de este banco de maquinaria amarilla representa un paso importantísimo para la mejora de la infraestructura y la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, indicó.