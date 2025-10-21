Alerta en Santa Marta: Onda Tropical tiene colapsadas las vías y afectaciones en viviendas

Santa Marta

Un fuerte aguacero que ya completa más de tres horas tiene colapsadas varias calles del Centro Histórico de Santa Marta. Las intensas precipitaciones, originadas por el paso de una Onda Tropical, han provocado anegaciones en distintos sectores, dificultando la movilidad de las personas.

El Cuerpo de Bomberos y otros organismos de socorro realizan a esta hora un monitoreo para evaluar los daños y atender posibles emergencias derivadas de las lluvias. Hasta el momento no se reportan personas heridas, pero las autoridades piden precaución a residentes y transeúntes por el aumento del nivel del agua en algunas vías.

MONITOREO ANTE LAS ALERTAS

Hay que decir que las autoridades del Distrito mantienen una alerta roja por riesgo de deslizamientos en la zona rural, debido a estas lluvias de los últimos días.

También hay alerta naranja por posibles crecientes súbitas en ríos que bajan de la Sierra: Gaira, Manzanares, Piedras, Mandihueca, Guachaca, Buritaca y Don Diego.

Adicionalmente, una alerta amarilla meteomarina por lluvias, vientos fuertes y oleaje en la zona costera.

Así las cosas, se espera que en las próximas horas se entregue un balance oficial de los daños ocasionados por el aguacero.