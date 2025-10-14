Corte aún no decide sobre Reforma Pensional: estudiará recusación contra magistrado Carvajal

JUSTICIA

La Sala Plena de la Corte Constitucional no decidió de fondo este 14 de octubre sobre la legalidad de la Reforma Pensional.

Inicialmente se esperaba que la Sala debatiera la ponencia del magistrado sustanciador, Jorge Enrique Ibáñez, sobre la subsanación del vicio encontrado en el trámite de la ley en la Cámara de Representantes, no obstante, no se abordó dicho asunto hasta que se resuelva una recusación.

Incidente accidental de recusación

El Tribunal encontró pertinente estudiar la recusación interpuesta por la senadora Paloma Valencia en contra del magistrado Héctor Cajrvajal.

En ese sentido se abrió un incidente de recusación, eso quiere decir que aparte del estudio de la ley se deberán acreditas las pruebas suficientes para acreditar la existencia de un impedimento o causa legal de recusación que apete a Carvajal del debate.

Los argumentos de la senadora se basan en que Carvajal, antes de llegar a la Corte, a través de su firma de abogados contrató con Colpensiones para emitir un concepto en favor de la ley ante ese tribunal. Esto configuraría una inhabilidad.

“En este contexto, y teniendo en cuenta que la Sala Plena de la Corte Constitucional puede llegar a tomar una decisión sobre la recusación formulada antes de que se falle la tutela interpuesta, solicito respetuosamente a su despacho considerar la posibilidad de requerir directamente a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones para que entregue copia de los conceptos jurídicos que Héctor Carvajal presentó sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, de tal forma que la corporación cuente con la totalidad del soporte probatorio necesario para apartar al Magistrado Carvajal del proceso 15.989“, indica la demanda.

Los contratos con Colpensiones que podrían inhabilitar al nuevo magistrado

Los contratos con Colpensiones se firmaron el 29 de mayo de 2024 y el 03 de febrero de 2025 (antes de la elección del magistrado) y tenian el objetivo de realizar asesorías jurídicas relacionas con decretos, actos legislativos y proyectos de ley.

El valor del contrato 070 y 005 es de 293 y 175 millones de pesos respectivamente.

El concejal, Daniel Briceño, indicó que, en los últimos años el nuevo magistrado ha firmado contratos con el gobierno Petro por más de mil millones de pesos en entidades como Colombia Compra Eficiente, del Fondo Nacional del Ahorro y Colpensiones.

“Esto quiere decir que el señor Héctor Carvajal participó junto a Colpensiones en todo lo que tiene que ver con la legislación en materia pensional y todo lo que tiene que ver con el sector. Esto hace que el señor Carvajal haya estado del lado de Colpensiones, quienes hoy están defendiendo ante la Corte Constitucional la reforma pensional”, indicó el concejal.

Dijo Briceño que si Carvajal no se declara impedido en este debate, procederá a radicar las respectivas recusaciones.