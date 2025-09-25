Prosperidad anuncia maratón de atención para nuevo Pilar Solidario por $230 mil: días y horarios

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) ya puso en práctica el ‘Pilar Solidario’, un programa social que beneficiará más de 3 millones de personas mayores en situación de pobreza extrema y sin pensión.

Con esta nueva línea el Gobierno Nacional abrirá una nueva convocatoria para que 1,4 adultos puedan acceder a la renta básica mensual de $230.000. Este beneficio estará disponible para adultos mayores que no cumplan los requisitos de pensión, durante el 2025, con hasta 12 pagos anuales.

El ‘Pilar Solidario’ reemplazará de forma progresiva el programa Colombia Mayor, sin afectar a sus actuales beneficiarios. El proceso de inscripción para este pilar es gratuito, sin intermediarios y no implica vinculación automática al programa. Quienes ya hacen parte de Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera, no es necesario realizar este trámite.

Maratón de 48 horas

Durante los días 26 y 28 de septiembre, el DPS llevará a cabo una jornada continua de atención de 48 años para resolver inquietudes y prestar atención exclusiva a los adultos mayores que harán parte del Pilar Solidario.

Desde las 8 a. m. del viernes 26 hasta las 8 a. m. del domingo 28 de septiembre, todos los canales de atención estarán disponibles: líneas telefónicas, WhatsApp, chat web y solicitudes de devolución llamada.

Adicionalmente, el DPS puso a disposición 140 agentes especializados para brindar apoyo y respuesta efectiva a los adultos mayores que tengan inquietudes sobre la dinámica del nuevo pilar.

Durante esta maratón, las personas podrán diligenciar el Registro de Información Territorial, así como cualquier duda sobre la entrega de la entrega de la renta básica solidaria, que busca reconocer el trabajo, cuidado y aporte de nuestros mayores a la sociedad.

Canales de atención Pilar Solidario de Prosperidad Social

Línea de atención Bogotá: 601 379 1088.

Línea de atención nacional: 01 8000 95 1100.

WhatsApp: 318 806 7329.

Chat Bot.

Redes Sociales.

IVR Interactivo.

Chat Web.

Formulario para solicitud de devolución de llamada.

Web: https://prosperidadsocial.gov.co/.

Requisitos para recibir el Pilar Solidario

Desde la entidad explicaron que las inscripciones estarán disponibles en todo el país, para quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera, no es necesario realizar este proceso. El DPS avanza para identificar los adultos mayores que se beneficiarán del ‘Pilar Solidario’, destinado a brindar apoyo a aquellos que, tras una vida de trabajo y contribución al país, no cuentan con una pensión.

Estos son los requisitos para reclamar el nuevo pago de Pilar Solidario por $230.000:

Ser ciudadano colombiano (a)

Tener mínimo sesenta y cinco (65) años los hombres y sesenta (60) años las mujeres, o ser hombre mayor de (55) años con discapacidad o mujer mayor de (50) años y poseer una pérdida de capacidad laboral igualo superior al 50%.

Integrar el grupo de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.

Acreditar residencia en el territorio colombiano mínimo de diez (10) años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la Renta Básica Solidaria.

No tener pensión

Las personas que no puedan trasladarse podrán hacer una preinscripción en línea para actualizar datos de contacto y ubicación, ingresando a: https://rit.prosperidadsocial.gov.co/

Desde el Gobierno Nacional explicaron que, el proceso de identificación e inscripciónse realizará a través de una búsqueda activa liderada por Prosperidad Social, en colaboración con las alcaldías municipales y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Link oficial del Pilar Solidario

https://prosperidadsocial.gov.co/colombia-mayor/pilar-solidario/