Luis Suárez recibió elogios de campeón en Portugal: “Ahora todo está más distribuido”

Luis Javier Suárez es uno de los delanteros colombianos que mejor presente atraviesa en Europa, pues desde su llegada a Sporting Club, previo a la temporada 25-26, procedente de Almería, de la segunda división del fútbol español, suma 7 goles y 2 asistencias en 833′ minutos en campo, para un promedio de 0,76 goles por partido.

Además de esto, en el último partido de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Colombia, Suárez hizo historia tras marcar cuatro goles ante Venezuela.

Gracias a este rendimiento, todo apunta a que el entrenador Néstor Lorenzo no solamente lo convocará para el Mundial 2026, sino que podría ser el titular habitual de ‘La Tricolor’ en la competencia.

Luis Suárez, elogiado por campeón de Portugal

En las últimas horas, el exfutbolista portugués, Delfim José Fernandes Rola Teixeira, campeón en Portugal con Sporting Club y pieza clave en el medio campo durante la conquista del título en el año 2000, ofreció una entrevista con el medio A Bola, donde fue consultado por Luis Suárez.

Cabe mencionar que el samario de 27 años llegó al club ante la salida de Viktor Gyökeres a Arsenal de la Premier League.

Declaraciones de Delfim:

“La incorporación de Luis Suárez fue muy positiva. No solo dio continuidad, en algunos espacios, a ese factor preponderante de un equipo, que es la finalización, sino que también veo a otros jugadores resurgir en este fenómeno: Trincao, Pote, jugadores que, con Gyökeres, instintivamente, trabajaban al 70% de su potencial para esa tasa de finalización por parte de un jugador que era pura magia y al 30% para ellos”, explicó.

Actualmente, Sporting marcha en la segunda casilla de la Liga de Portugal con 19 puntos, a tres de Porto, que es líder, y una unidad por delante de Benfica de Richard Ríos.

El ídolo portugués finalizó:

“Ahora todo está mucho más distribuido y le toca al entrenador desarrollar estas características y sacarles el máximo provecho”, complementó sobre el equilibrio del equipo en cancha.

Próximo partido de Luis Suárez con Sporting Club

El siguiente desafío de Luis Suárez con el equipo de Lisboa será en Champions League, donde marcha en la decimotercera posición de la Fase de Liga con tres puntos, producto de una victoria (4-1 ante Kairat) y una derrota (2-1 frente a Napoli).

Olympique de Marsella será el próximo rival, programado para el miércoles 22 de octubre a partir de las 2:00 pm (hora Colombia), en Portugal.