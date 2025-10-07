Luis Suárez recibió importante premio en Portugal tras impresionante inicio de temporada

¡Luis Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Europa! El colombiano ha tenido un gran inicio de temporada con el Sporting de Lisboa y se perfila como el “9 titular” para jugar los amistosos con la Selección Colombia.

El delantero de 27 años tuvo un desempeño destacado entre agosto y septiembre, anotando cinco goles en la Liga. Le marcó doblete a Arouca, dio dos asistencias frente a Nacional de Madeira y luego encadenó tres tantos consecutivos, el primero fue el 12 de septiembre ante Famalicão, el segundo el 22 frente a Moreirense y el tercero el 27 contra Estoril.

Este martes 7 de octubre, su gran rendimiento fue reconocido, el atacante del Sporting de Lisboa recibió el premio al mejor jugador de agosto/septiembre, otorgado por el Sindicato de Jugadores de la Liga de Portugal, gracias a su efectividad y constancia durante ese periodo.

Luis Suárez é considerado o 𝗺𝗲𝗹𝗵𝗼𝗿 𝗷𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 de Agosto/Setembro da #LigaPortugalBetclic para o @sjpf_pt 👏 pic.twitter.com/cWYBmVb1NC — Sporting CP (@SportingCP) October 7, 2025

El club portugués anunció el reconocimiento al colombiano a través de sus redes sociales. Suárez se impuso en la votación gracias a su regularidad y protagonismo en el ataque, consolidándose como una pieza fundamental para el Sporting en su objetivo de mantener el alto nivel luego de la salida del sueco Viktor Gyökeres, quien ahora es jugador del Arsenal de Inglaterra.

Ahora, Luis Suárez se encuentra en el hotel de concentración de Texas, Estados Unidos, para disputar los dos primeros partidos amistosos con la Selección Colombia previo al Mundial 2026. Los partidos se llevarán a cabo este 11 y 14 de octubre, frente a México y Canadá, respectivamente.

El delantero fue convocado nuevamente por Néstor Lorenzo gracias a su gran desempeño goleador en la última fecha de Eliminatorias en donde se impuso 6-3 frente a Venezuela con 4 goles de Suárez.