Video: Luis Javier Suárez marca su primer gol en Champions League con el Sporting

Luis Javier Suárez en el cobro del penalti que fue el empate parcial del Sporting ante el Napoli. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Luis Javier Suárez, quien no fue inicialista con el Sporting en la visita al Napoli de Italia, por la segunda fecha de la liguilla de la Liga de Campeones, convirtió este miércoles su primer gol en el certamen de clubes más importante del mundo.

Suárez, que ingresó al terreno de juego en el inicio del segundo tiempo por el mozambiqueño Geny Catamo, cambió por gol un lanzamiento desde el punto penalti a los 62 minutos, logrando el 1-1 parcial en el estadio Diego Armando Maradona.

¡LO EMPATÓ SPORTING CP! El colombiano Luis Suárez marcó el 1-1 frente al Napoli en la #Champions.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iQnRlSzW6B — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2025

El atacante colombiano completó de esta manera seis goles marcados con el club portugués, cinco por la Liga local y este en Champions. El samario también registra dos asistencias.

Lastimosamente para Suárez y el Sporting, el equipo no pudo quedarse con siquiera un punto, dado que el danés Rasmus Højlund anotó un doblete para los italianos, a los 36 y 79 minutos, sellando el triunfo local.

Ambos equipos se quedaron con 3 puntos tras las dos primeras fechas de la fase liguilla del torneo, los dos registran un triunfo y una derrota en la competencia.

Próxima fecha

El próximo 22 de octubre, Sporting Lisboa estará recibiendo al Marsella por la tercera fecha de la Liga de Campeones. El club francés es el anterior equipo de Suárez.