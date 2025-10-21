Video viral revive críticas por demoras en las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Un video publicado por la usuaria Gabriella Martínez en redes sociales ha generado una ola de comentarios y críticas hacia las demoras en las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. En la grabación, que rápidamente se volvió viral, la joven muestra las dificultades que enfrentan los pasajeros, especialmente las personas con movilidad reducida, al desplazarse por las zonas en remodelación del terminal aéreo.

El mensaje, en el que Martínez mezcla frustración y amor por la ciudad, refleja el sentimiento de muchos viajeros que han denunciado las incomodidades y la falta de avances visibles en la modernización del aeropuerto.

Nueva inspección en noviembre

En diálogo con Caracol Radio, Néstor Escorcia, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y miembro del Comité de Vigilancia de las Obras del Cortissoz, confirmó que para inicios de noviembre está programada una nueva inspección técnica.

“Sabemos que ha habido muchas quejas y videos virales expresando inconformidad, y eso no está mal. Como barranquilleros debemos exigir que nuestros aeropuertos estén a la altura internacional. El Gobierno asegura que las obras ya están en marcha y bajo vigilancia, pero también hemos pedido que no se trate de una inversión única, sino de un compromiso permanente. Y estas intervenciones contratadas deberían concluir, a más tardar, a mediados del próximo año”, expresó.

Escorcia indicó que se han previsto intervenciones adicionales que incluyen limpieza estructural, mantenimiento de cubiertas, pintura, accesos viales y la remodelación del muelle internacional, trabajos que, según el cronograma, deberían finalizar a mediados de 2026.

Inversión y proyecciones hasta 2026

La Aerocivil tiene proyectada una inversión total de 149.673 millones de pesos para el aeropuerto Ernesto Cortissoz, con vigencia hasta el año 2026.

De ese monto, 27.000 millones se destinarán al funcionamiento, 51.000 millones a operación y mantenimiento, y 72.000 millones al mejoramiento y terminación de obras.

