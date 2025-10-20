Director de la SAE en el Caribe es señalado de presunta agresión en Barranquilla

El abogado Gabriel José Morillo Rodríguez denunció al director regional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para la región Caribe, Jaime Avendaño, por una presunta agresión, ocurrida el pasado sábado 18 de octubre, durante un operativo de extinción de dominio de un inmueble, ubicado en la carrera 68 con calle 74, barrio La Concepción, de Barranquilla.

Morillo, quien afirmó ser el poseedor del predio desde hace más de 14 años, aseguró que el procedimiento habría, presuntamente, violado una orden judicial emitida por la Juez Séptima Laboral del Circuito de Barranquilla, la cual “suspende cualquier medida de desalojo hasta tanto se resolviera una acción de tutela interpuesta por el abogado”.

“Cuando le mostré al director de la SAE la orden judicial que impedía cualquier acción en el inmueble, él, visiblemente alterado, me tomó por el cuello y me lanzó violentamente contra un carro”, relató Morillo a Caracol Radio.

“Sufrí lesiones en el cuello, crisis hipertensiva, y tuve que ser atendido de urgencia en una clínica. No puedo deglutir ni mover bien la cabeza”, agregó.

El denunciante también expresó preocupación por el hecho de que el funcionario presuntamente practica artes marciales, lo cual, según su testimonio, aumentó el riesgo de la agresión.

Más detalles de la noche de la presunta agresión

Además, afirmó que, esa misma noche, el director de la SAE, presuntamente, habría intentado ingresar un vigilante privado al predio, a pesar de la medida judicial vigente. Sin embargo, la Policía intervino y retiró al personal.

El abogado está en el trámite de interponer una denuncia penal por el delito de lesiones personales agravadas, y señaló que ya existía otra denuncia previa por fraude a resolución judicial y abuso de autoridad por acción.

El caso tiene su origen en un proceso de extinción de dominio iniciado hace más de una década. Según Morillo, en 2011 un fallo judicial habría excluido las bodegas del proceso y ordenado levantar toda medida cautelar. No obstante, dijo que se “registró un error en el folio de matrícula inmobiliaria, que habría reactivado la restricción sin fundamento legal”.

A raíz de esto, de acuerdo con el abogado, este solicitó a la Oficina de Registro una actuación administrativa para esclarecer la situación, lo cual generó el bloqueo del folio y el inicio de un procedimiento formal.

Hasta el momento, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la denuncia ni sobre el procedimiento realizado.