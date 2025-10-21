Tormenta tropical Melissa se consolida en la península de La Guajira: influye en el departamento

La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales informó que la onda tropical que se desplaza por el mar Caribe, se consolidó en las últimas horas como la Tormenta Tropical Melissa.

Esta perturbación está ubicada al norte de la península de La Guajira, con una influencia directa sobre el nororiente colombiano, especialmente en este departamento, y de forma indirecta sobre el resto de la región Caribe.

“En estas zonas se prevé la ocurrencia de lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento y aumento del oleaje durante los próximos días”, explican las autoridades.

Por otro lado, se mantiene el estado de “alistamiento” para La Guajira y Magdalena, mientras que los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y el Golfo de Urabá permanecen en estado de “aviso”.

La tormenta Melissa, se desplaza hacia el occidente con vientos máximos sostenidos de cerca de 85 km/h y oleaje superior a tres metros, y en las próximas 48 horas es probable que se desplace levemente hacia el norte, sin embargo, continuará provocando condiciones adversas en el mar Caribe colombiano, así como un aumento de las lluvias en el litoral norte.