Alerta en los 14 municipios de Risaralda por presencia masiva del caracol africano

Pereira

Las autoridades ambientales de Risaralda están en alerta por la creciente presencia del caracol africano en los 14 municipios del departamento. Este molusco exótico invasor representa un alto riesgo tanto para la salud de las personas como para los ecosistemas locales, ya que puede transmitir enfermedades y causar afectaciones ambientales si se manipula de manera inadecuada.

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, viene realizando operativos de control biológico con una patrulla especializada denominada “Patrulla del Caracol Africano”, que recorrerá las zonas urbanas y rurales donde se han reportado focos de proliferación.

Confirmó Julio César Gómez, director de la Carder, que el objetivo es realizar labores de control, recolección y erradicación en los lugares donde hay presencia humana constante, especialmente en municipios como Pereira, Dosquebradas y La Virginia, que presentan los mayores reportes.

“El caracol africano tiene unas condicionantes excepcionales que permiten que su crecimiento y su proliferación sea de una manera muy rápida, primero por su condición de ser una especie hemafrodita, segundo porque realmente tienen la posibilidad en cada postura de producir una enorme cantidad de huevos con efectividades por encima del 80 % en el proceso de oclusión. La sitaución es crompleja y una mala manipulación puede poner en riesgo la salud de las personas”, confirmó el director de la Carder.

Sin embargo, la situación va más allá del control ambiental. Según las autoridades, existe un creciente riesgo sanitario tras detectarse que algunas personas en condición de calle estarían utilizando estos caracoles para preparar alimentos, lo que podría desencadenar graves problemas de salud.

El caracol africano es portador de parásitos que pueden provocar meningitis, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y que se transmite por el contacto o consumo de este animal sin medidas de protección.

Ante esta alerta, la Carder y las autoridades de salud hacen un llamado urgente a la comunidad para no manipular los caracoles, evitar el contacto directo con ellos y reportar su presencia a las líneas ambientales locales.

Las campañas de educación y prevención continuarán en todo el departamento para proteger la salud pública y reducir el impacto ambiental de esta especie invasora.