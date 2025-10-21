Kelly Ibargüen recibe amenazas tras errar penalti con Cali: “Tengo que vivir un tiempo con eso”

Jugadoras titulares de Deportivo Cali en la final de Copa Libertadores Femenina vs. Corinthians / Getty Images. / Federico Peretti

Luego del subcampeonato logrado por Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina ante Corinthians, que defendió con éxito el título conquistado en 2024 ante Independiente Santa Fe, Kelly Ibargüen, defensora de 22 años que erró en la definición en la tanda de penaltis, realizó una cruda revelación.

Cabe mencionar que durante los cobros desde el punto blanco, Ibargüen fue la única jugadora que falló el lanzamiento, y el marcador final fue (3) 0-0 (5).

La confesión de Kelly Ibargüen

Por medio de unas declaraciones que concedidas con el medio Sportsfansco, la talentosa jugadora habló sobre el lanzamiento que generó molestia e inconformidad en un sector de la afición azucarera, y reveló:

“Tengo sentimientos y emociones encontradas. Me siento muy mal porque nadie quiere botar un penal, sé que es duro, tengo que vivir el duelo. Me siento muy mal porque lo teníamos cerca y por un penal se nos escapó“, inició explicando.

Resumen de la tanda de penaltis de la final de Copa Libertadores Femenina 2025:

“Como siempre, yo lo pateo allá, a ese lado, lo pateo fuerte y creo que metí el pie poco abajo y se me elevó mucho, me pegó en el palo. Pero yo iba con la convicción y la confianza de que iba para allá, para el mismo lado que lo patee contra Colo Colo (en la semifinal), pero se me elevó”, se refirió sobre el cobro que convirtió en la semifinal, que le sirvió al equipo para alcanzar el partido definitorio.

“Hinchas que antes me decían que nunca me vaya del Cali, ahora ya quieren que me vaya. No falta el malintencionado, me tiran la mala, me tiran demasiado. He recibido amenazas, me han dicho que me lesione. Tengo que vivir con eso y no pararle bolas a las redes en este momento”, finalizó Kelly Ibargüen.

A continuación las declaraciones completas:

