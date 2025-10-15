🔴EN VIVO | Colo Colo vs. Deportivo Cali: semifinal Copa Libertadores Femenina

A partir de las 2:00 de la tarde (hora Colombia) Colo Colo de Chile,<b> se enfrentará con Deportivo Cali en el Estadio Florencio Sola de Argentina, juego que corresponde a la semifinal de la Copa Libertadores Femenina.</b> Las Azucareras esperan poder terminar con la buena racha del equipo chileno, quien ya completó 36 partidos sin perder desde octubre del 2024.<b>Le puede interesar:</b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/12/confirmadas-las-convocadas-de-la-seleccion-femenina-sub-17-para-el-mundial-de-marruecos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/12/confirmadas-las-convocadas-de-la-seleccion-femenina-sub-17-para-el-mundial-de-marruecos/"><b> </b><b>Oficial: Las convocadas de la Selección Femenina Sub-17 para el Mundial de Marruecos</b></a><b>El conjunto vallecaucano clasificó a esta instancia luego de eliminar en cuartos de final a </b><b>São Paulo de Brasil</b>, el partido terminó 2-0 con anotaciones de María Marquínez al minuto 34′ y de Paola García desde el punto penal al 64′. Por otro lado, <b>Colo Colo venció a Libertad de Paraguay </b>por la mínima difénica de gol y logró conseguir el cupo a las semifinales del torneo femenino.Cabe mencionar que <b>el equipo que consiga la victoria, deberá enfrentarse ya sea a Corinthians o a Ferroviária</b>, ambos de Brasil. El rival se conocerá en la noche de este miércoles.