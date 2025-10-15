Copa Libertadores

🔴EN VIVO | Colo Colo vs. Deportivo Cali: semifinal Copa Libertadores Femenina

El equipo vallecaucano sueña con poder disputar la final del torneo internacional.

Deportivo Cali Femenino / @CaliFemenino

Deportivo Cali Femenino / @CaliFemenino

Juliana Sofía Ramírez Araque

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad