Alberto Gamero tras derrota en el clásico ante América: “Pena y vergüenza”

Deportivo Cali cayó 0-2 en el clásico vallecaucano frente a América en el Estadio de Palmaseca durante el desarrollo de la fecha 16 de la Liga Colombiana, y quedó en el decimosegundo puesto de la tabla de posiciones con 20 unidades, a uno de Independiente Santa Fe, que continúa en la octava casilla.

El conjunto azucarero sumó la tercera derrota de los últimos cuatro enfrentamientos, mientras que los dirigidos por el técnico David González mantienen viva la esperanza de llegar a los cuadrangulares finales, ya que se pusieron a solamente un punto del conjunto cardenal.

Declaraciones de Alberto Gamero tras la derrota

El entrenador con pasado en Tolima, Chicó, Junior y Millonarios reflejó su tristeza en rueda de prensa posterior a la derrota, y aprovechó para felicitar al equipo femenino, que cayó en la gran final de Copa Libertadores ante Corinthians, que defendió con éxito el título obtenido en 2024.

A continuación las declaraciones del entrenador:

“La pena y vergüenza que sentimos hoy con nuestra gente no puede empañar la actuación en la final de las muchachas. Yo quiero felicitarlas porque nos sentimos orgullosos de ellas”, explicó el entrenador.

Sobre el partido ante América:

“América nos llegó dos o tres veces y nos hizo dos goles, nosotros buscamos el gol, por momentos con desorden, por momentos elaborando, pero no se logró. Es duro para nosotros y más para la hinchada. Se nos va una posibilidad que teníamos”, agregó.

¿Virtud de América o errores de Cali?

“Los toques que nos hacía América no nos hacían daño. América no fue un equipo que nos avasalló, tocó en la mitad de la cancha. Cometimos muchos errores por los costados y dejamos tomar el balón a los extremos del rival”, aseguró el experimentado entrenador. “Nos preocupa que hace varios partidos no resolvemos con las variantes”, resaltó.

Sobre el motivo de la derrota:

“Perder los duelos. En varios pasajes del partido, especialmente con Cristian Barrios, que en muchos momentos se metió por la mitad del campo a ser volante y nos complicó. A nuestros volantes de marca les costó referenciar cuando algún jugador del América se metía como un nueve”, manifestó.

Rueda de prensa completa

Rendimiento de Deportivo Cali en el semestre

América y Cali en la siguiente jornada de Liga

Ambos equipos continúan con posibilidades de llegar a los cuadrangulares finales, pese a que el margen de error en mínimo. Sin embargo, deberán luchar por su tiquete en la siguiente jornada, donde América de Cali recibirá a Junior de Barranquilla, el sábado 25 de octubre desde las 4:10 pm.

Por su parte, Deportivo Cali deberá visitar a Tolima, el mismo día a partir de las 7:30 pm, en el Estadio Manuel Murillo Toro.