🔴 EN VIVO | Cali vs. Corinthians por la final de la Copa Libertadores Femenina: siga acá el partido

En la tarde de este sábado se jugará la gran final de la Copa Libertadores Femenina, entre <b>Deportivo Cali y Corinthians en el estadio de Banfield de Argentina</b>. El combinado colombiano va en búsqueda de la gloria continental, que sería la segunda para el país luego del título de Atlético Huila en 2018.Le puede interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/18/convocatoria-de-la-seleccion-colombia-femenina-para-el-inicio-de-la-eliminatoria-al-mundial-2027/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/18/convocatoria-de-la-seleccion-colombia-femenina-para-el-inicio-de-la-eliminatoria-al-mundial-2027/"><b>Convocatoria de la Selección Colombia Femenina para el inicio de la Eliminatoria al Mundial 2027</b></a>Este será un reto de suma dificultad para el conjunto vallecaucano ante el cuadro brasileño, que es el actual campeón del certamen y cuenta en sus filas con la colombiana <b>Gisela Robledo.</b>Cali llega a la final del certamen luego de haber dejado en el camino a <b>São Paulo </b>en cuartos de final y a<b> Colo Colo </b>en la semifinal desde el punto penal. Las brasileñas, por su parte, eliminaron a <b>Boca Juniors </b>y en semifinales superaron a<b> Ferroviária</b> también desde los penales.Vale la pena mencionar que<b> Corithians se enfrentó con Santa Fe en la fase de grupos</b> y la victoria para las brasileñas fue por la mínima diferencia.