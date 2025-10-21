Investigan las causas de muerte de un bebé de dos meses abandonado al sur de Cali

En el sur de Cali, en el barrio el Ciudad Jardín fue encontrado el cuerpo de un bebé de dos meses en un canal de aguas.

Investigan si el caso tiene relación con una fundación al cuidado de menores que es operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, ya que el cuerpo se encontró cerca del lugar.

Al parecer el bebé encontrado, aún con signos vitales fue trasladado a la Fundación Valle del Lili, sin embargo, falleció.

El personero de la capital del Valle, Gerardo Mendoza, exigió una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Igualmente solicitó implementar acciones urgentes que garanticen la protección integral y los derechos de los niños y niñas que se encuentran bajo el cuidado institucional, evitando que hechos como estos se repitan.

“Desde la Personería Distrital de Santiago de Cali, manifestamos nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos en una entidad ubicada en el barrio Ciudad Jardín, encargada de brindar medidas de protección a menores víctimas de diferentes formas de violencia y que requieren del acompañamiento permanente del Estado para garantizar su bienestar”, dijo Mendoza.

Según información preliminar suministrada por el personero distrital, el bebé habría sido retirado del hogar infantil y abandonado, al parecer una de las funcionarias que estaba al cuidado de los niños salió un momento y cuando regreso ya no estaba el bebé. “Una gran pregunta es qué pasa con un niño de dos meses, cómo desaparece de un cuarto”, especificó el personero delegado Edwar Hernández, quien hizo la visita a la fundación.

Un caso como este exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades, insistió la Personería.

“Desde la Personería solicitamos que se adelanten las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes y que se revisen los protocolos de atención, así como la suficiencia del personal destinado al cuidado y protección de los menores con el fin de establecer su efectividad y capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo”, pidió públicamente el personero Gerardo Mendoza.