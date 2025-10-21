Incertidumbre de gremios empresariales del Valle por crisis diplomática entre Petro y Trump

El presidente Petro y encargado en negocios de EE.UU, Jhon McNamara, se reunieron en Casa de Nariño para tratar la crisis diplomática entre las dos naciones.

Mantener las vías diplomáticas que permitan seguir fortaleciendo el comercio entre Colombia y Estados Unidos, solicitó la Cámara de Comercio de Cali, a través de Harold Londoño, gerente de analítica y estudios económicos del ente gremial, ante crisis diplomática con la Casa Blanca.

Reveló que el departamento del Valle de Cauca cuenta con más de 360 empresas que exportan hacia el país norteamericano, mientras más de 800 empresas importan desde Estados Unidos.

“Respecto a las posibles implicaciones en la subida de aranceles de Estados Unidos a Colombia, hay que decir que este país es muy importante tanto para Colombia como para el Valle de Cauca en materia de inversión extranjera, en materia de turismo, en materia de comercio exterior”, recalcó Harold Londoño.

En el caso puntual de las exportaciones, por ejemplo, reveló el gerente de analítica y estudios económicos de la Cámara de Comercio de Cali, que desde la entrada en vigor del TLC, las empresas del Valle del Cauca han aumentado sus exportaciones hacia este país en más de un 150%. El Valle del Cauca exporta más de 600 millones de dólares a este país. Esto representa cerca del 24% de las exportaciones totales del Valle del Cauca.

Hay que decir que hacia este país exportan productos que además de azúcar y café, como tubería de plástico, tarjetas inteligentes, baterías para vehículos, preparaciones alimenticias, preparaciones de belleza, confecciones, entre otros productos.

INCERTIDUMBRE

Los gremios empresariales del Valle del Cauca expresaron incertidumbre ante la posibilidad de Estados Unidos de imponer aranceles a Colombia y suspender el apoyo en seguridad y en la lucha contra el narcotráfico.

Un llamado al gobierno Nacional a fortalecer el diálogo con Washington y preservar una relación esencial para la seguridad, el desarrollo y la confianza del país, solicitó Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Caucauniero.

El dirigente gremial reveló que el Valle del Cauca lidera el crecimiento exportador del país: más de mil quinientos millones de dólares entre enero y julio, con un aumento del 17% y la participación activa de más de mil empresas exportadoras.

Sanclemente instó al gobierno Nacional a fortalecer el diálogo con Washington y preservar una relación esencial para la seguridad, el desarrollo y la confianza del país.”