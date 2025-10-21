¿Incrementó su valor? Así se estableció el precio del café para este 21 de octubre, según la FNC

Precio del café HOY 16 de junio en Colombia: valor oficial de la carga en pesos y dólares, según FNC

En Colombia, actualmente las tensiones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos es tensa debido a diferencias y choques de opiniones entre los mandatarios de cada país. Asimismo, el sector cafetero ha manifestado su preocupación con las recientes amenazas de Donald Trump, ya que las importaciones de algunos insumos y demás, podría afectar el cuidado del café.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro, no se ha pronunciado respecto a las angustias y manifestaciones que han hecho los caficultores, pues recientemente el mandatario está atendiendo otros asuntos para poder apaciguar las aguas con la administración de Trump, luego de que este amenazara con establecer un alza arancelaria en el país.

Precio del café para el día de hoy, 21 de octubre, según la Federación Nacional de Cafeteros

La Federación Nacional de Cafeteros diariamente publica un informe en el que detallan distintas variaciones sobre el comportamiento del café. Teniendo es cuenta esto, el precio del café para el día de hoy, 21 de octubre, se estableció en $3.143.000 COP, representando un aumento importante, ya que el día de ayer, 22 de octubre, su precio fue de $3.079.000 COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣1️⃣ de octubre 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/DdLNUIG2HI — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) October 21, 2025

Precio de café en dólares según Investing para este 21 de octubre

En la actualidad existes varias páginas dedicadas al estudio de mercados internacionales sobre productos e insumos que se venden alrededor del mundo. Según información presentada por Investing, mostró que el precio del café en dólares para este 21 de octubre es de 414,90 USD, representando un crecimiento del 2,18%, esto quiere decir que tuvo un aumento de 8,85 USD.

Precio del café en las ciudades más importantes de Colombia para este 21 de octubre

Según el informe diario publicado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este 21 de octubre, el precio que se estableció para las principales ciudades del país, quedó de la siguiente manera:

Armenia — Carga: 3,143,500 | Kilo: 25,148 | Arroba: 314,350

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bogotá — Carga: 3,142,250 | Kilo: 25,138 | Arroba: 314,225

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bucaramanga — Carga: 3,141,875 | Kilo: 25,135 | Arroba: 314,188

— Carga: | Kilo: | Arroba: Buga — Carga: 3,144,250 | Kilo: 25,154 | Arroba: 314,425

— Carga: | Kilo: | Arroba: Chinchiná — Carga: 3,143,375 | Kilo: 25,147 | Arroba: 314,338

— Carga: | Kilo: | Arroba: Cúcuta — Carga: 3,141,375 | Kilo: 25,131 | Arroba: 314,138

— Carga: | Kilo: | Arroba: Ibagué — Carga: 3,142,625 | Kilo: 25,141 | Arroba: 314,263

— Carga: | Kilo: | Arroba: Manizales — Carga: 3,143,375 | Kilo: 25,147 | Arroba: 314,338

— Carga: | Kilo: | Arroba: Medellín — Carga: 3,142,625 | Kilo: 25,141 | Arroba: 314,263

— Carga: | Kilo: | Arroba: Neiva — Carga: 3,141,750 | Kilo: 25,134 | Arroba: 314,175

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pamplona — Carga: 3,141,500 | Kilo: 25,132 | Arroba: 314,150

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pasto — Carga: 3,141,500 | Kilo: 25,132 | Arroba: 314,150

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pereira — Carga: 3,143,375 | Kilo: 25,147 | Arroba: 314,338

— Carga: | Kilo: | Arroba: Popayán — Carga: 3,143,625 | Kilo: 25,149 | Arroba: 314,363

— Carga: | Kilo: | Arroba: Santa Marta — Carga: 3,145,125 | Kilo: 25,161 | Arroba: 314,513

— Carga: | Kilo: | Arroba: Valledupar — Carga: 3,142,750 | Kilo: 25,142 | Arroba: 314,275

