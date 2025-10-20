Precio del café hoy en Colombia para este 20 de octubre: ¿qué mostró la FNC?

Las tensiones con el gobierno de los Estados Unidos han ido incrementando luego de que el mandatario de dicho país, Donald Trump, anunciara que establecerá un aumento arancelario para Colombia. Esto ha generado mucha incertidumbre dentro del mercado colombiano, puesto que significaría un aumento en los costos de compra y venta.

En declaraciones recientes hechas por el gerente de la FNC, dijo que era preocupante lo que estaba ocurriendo a nivel político, pues no solo afectaba la relación entre Colombia y EE. UU., sino que también a varios sectores, como el gremio y la industria cafetera. En dicho post, subrayó lo siguiente:

“Durante décadas, USA ha sido, es y debe seguir siendo el principal mercado del Café de Colombia. Cualquier alteración en esa relación afecta directamente a miles de familias cafeteras que trabajan con esfuerzo y dignidad en nuestras montañas. He insistido siempre en el valor de la diplomacia comercial: el respeto debe ser de doble vía, y las diferencias deben resolverse con prudencia, ponderación y diálogo”.

El gerente hizo un llamado establecer un diálogo respetuoso para que nadie salga perjudicado dentro de este marco de tensiones en dónde se debería poner el bienestar de las personas, por encima de las ideologías.

Precio del café en la Bolsa de Nueva York: esto presentó la FNC para este 20 de octubre

En un reciente informe presentado por la Federación Nacional de Cafeteros, se estableció que el precio del café para este 20 de octubre es de $3.079.000 pesos, mientras que el valor de su pasilla contenida en pergamino es de 10.000 Kg/COP.

Precio del café en dólares

Investing es una plataforma dedicada al estudio de mercados internacionales sobre productos e insumos que se venden alrededor del mundo, según información que presentaron, mostraron que el precio del café en dólares para este 20 de octubre es de 405,35 USD, representando un crecimiento del 1,99%, esto quiere decir que tuvo un aumento de 7,90 USD.

Precio del café en las principales ciudades del país, según el cierre de la Bolsa de Nueva York

Según la Federación Nacional de Cafeteros, el precio establecido por kilo, cargo y arroba para este 20 de octubre, se cotizó de la siguiente manera:

Armenia — Carga: 3,079,500 | Kilo: 24,636 | Arroba: 307,950

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bogotá — Carga: 3,078,250 | Kilo: 24,626 | Arroba: 307,825

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bucaramanga — Carga: 3,077,875 | Kilo: 24,623 | Arroba: 307,788

— Carga: | Kilo: | Arroba: Buga — Carga: 3,080,250 | Kilo: 24,642 | Arroba: 308,025

— Carga: | Kilo: | Arroba: Chinchiná — Carga: 3,079,375 | Kilo: 24,635 | Arroba: 307,938

— Carga: | Kilo: | Arroba: Cúcuta — Carga: 3,077,375 | Kilo: 24,619 | Arroba: 307,738

— Carga: | Kilo: | Arroba: Ibagué — Carga: 3,078,625 | Kilo: 24,629 | Arroba: 307,863

— Carga: | Kilo: | Arroba: Manizales — Carga: 3,079,375 | Kilo: 24,635 | Arroba: 307,938

— Carga: | Kilo: | Arroba: Medellín — Carga: 3,078,625 | Kilo: 24,629 | Arroba: 307,863

— Carga: | Kilo: | Arroba: Neiva — Carga: 3,077,750 | Kilo: 24,622 | Arroba: 307,775

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pamplona — Carga: 3,077,500 | Kilo: 24,620 | Arroba: 307,750

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pasto — Carga: 3,077,500 | Kilo: 24,620 | Arroba: 307,750

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pereira — Carga: 3,079,375 | Kilo: 24,635 | Arroba: 307,938

— Carga: | Kilo: | Arroba: Popayán — Carga: 3,079,625 | Kilo: 24,637 | Arroba: 307,963

— Carga: | Kilo: | Arroba: Santa Marta — Carga: 3,081,125 | Kilo: 24,649 | Arroba: 308,113

— Carga: | Kilo: | Arroba: Valledupar — Carga: 3,078,750 | Kilo: 24,630 | Arroba: 307,875

