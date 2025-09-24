Manizales

La Cosecha Cafetera tendrá una disminución del 20% en Caldas, los cafeteros se mostraron preocupados por la caída del precio internacional del café en la última semana, sin embargo, como aspecto positivo destacan la calidad del grano que se tendrá en la segunda cosecha del año.

“ La cosecha cafetera en el departamento de Caldas avanza de acuerdo con los pronósticos ofrecidos por el comité de cafeteros desde el comienzo del plan cosecha. En primer lugar, podemos decir que la producción se está comportando pues disminuida frente a lo que fue el año 2024. Ya teníamos pues digamos las evaluaciones que se habían hecho en campo, nos iba a arrojar muy seguramente una disminución por encima del 20%.”, dijo Marcelo Mejía, presidente del Comité de Cafeteros de Caldas

Mejía confirmó en Caracol Radio que la cosecha en el departamento rondará por los 650 mil a 700 mil sacos, lo cual equivale a una disminución de casi el 20% respecto al año pasado, sin embargo, dentro de lo positivo se destaca que la calidad de la cosecha es buena tanto así que la roya está por debajo del 5% de la producción.

“En segundo lugar, podemos decir que la cosecha tiene buena calidad. Los centros de acopio de las cooperativas de caficultores, pues vienen entregándose una calidad muy buena con niveles de broca y pasilla todos por debajo del del 5% y eso digamos es un buen momento para la caficultura”, dijo Mejía

Mejía comentó que en cuanto a los precios si hay preocupación porque en la última semana, sin embargo, esperan que para los próximos días la tendencia sea alcista

Se espera que para esta temporada lleguen a Caldas cerca de 33 mil recolectores de café, de los cuales 17 mil 700 serán locales y 15 mil 300 vendrán de otras regiones del país