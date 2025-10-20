Suspenden construcciones ilegales en Altavista por incumplir órdenes y afectar suelos

La Alcaldía de Medellín ordenó la suspensión de dos construcciones en la vereda El Jardín, del corregimiento de Altavista, tras constatar que continuaban levantándose pese a las órdenes previas de suspensión emitidas por las autoridades competentes. Las obras se desarrollaban en terrenos clasificados como suelo forestal protector, de uso rural y con un alto valor ecológico para la ciudad.

Los lotes involucrados superan las 11 hectáreas y, según la Secretaría de Gestión y Control Territorial, presentan intervenciones irregulares que ponen en riesgo tanto el entorno natural como la seguridad de las personas. Ante esta situación, se elaboraron nuevos informes técnicos que sustentaron la suspensión de seis construcciones adicionales, con lo que ya son 42 los reportes emitidos por el Distrito en esta zona debido a infracciones urbanísticas.

“Altavista es un territorio con una riqueza natural inmensa y juega un papel fundamental en el cuidado ambiental de Medellín. En las zonas rurales de Medellín, como Altavista, Santa Elena y San Cristóbal, se ha detectado de manera generalizada la mala práctica de compra, venta y predios en proindiviso”, explicó el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo Vergara.

Las autoridades recordaron que la figura del proindiviso, mediante la cual varias personas comparten un mismo predio sin una división formal, no autoriza la construcción de viviendas sin los permisos correspondientes. Además, esta práctica puede generar conflictos legales, riesgos financieros y sanciones administrativas.

Los informes técnicos de la Alcaldía detallan la ubicación, características y posibles afectaciones ambientales de las obras, información con la cual la Corregiduría de Altavista determinará la apertura de procesos sancionatorios. En casos de reincidencia o desacato, las sanciones serán más severas debido al daño ambiental causado en áreas protegidas.

El operativo contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Personería de Medellín y la Corregiduría de Altavista, en el marco de los recorridos de control territorial que buscan garantizar la protección de los suelos rurales.