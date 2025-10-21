Defensoría del Pueblo pide a las autoridades hacerle frente a la violencia en Antioquia

Tras la situación que se registra por conflicto armado en tres municipios de Antioquia, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades locales, departamentales y nacionales, hacerle frente a la situación de violencia que afecta a cientos de familias de ese departamento.

En el municipio de Briceño, cerca de 2 mil campesinos de tres corregimientos tuvieron que salir de la zona bajo amenazas de pagar multas o salir definitivamente de sus tierras.

De igual manera en Tarazá, en las veredas de Doradas Altas y Tahamí, alrededor de 100 familias se han tenido que desplazar de sus viviendas en zona rural a lo urbano, por enfrentamientos en el territorio.

En Anorí hay cerca de 2 mil 600 personas desplazadas por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y disidencias del frente 36 de alias Calarcá.

Lea también: Ejército mantiene operaciones militares en Briceño tras desplazamiento de cerca de 2.000 personas

Frente a este panorama de conflicto, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a los ministerios del Interior, de Igualdad y Equidad, además de Prosperidad Social y la Unidad de Restitución de Tierras, para que se integren activamente al Comité Territorial de Justicia Transicional y puedan hacer frente a la situación.

La Entidad aseguró que, “es prioritario que el Ministerio del Interior convoque de forma extraordinaria al Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, con el fin de implementar acciones urgentes que protejan a las comunidades afectadas”, señaló la Defensoría en su comunicado.

Le puede interesar: Tras desplazamiento de más de 2.000 personas, Alcaldía de Briceño decretó toque de queda

También extendió la petición a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para emprender labores de desminado, con el objetivo de garantizar el retorno seguro de las familias desplazadas a sus hogares.