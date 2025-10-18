Capturaron a alias ‘Antonio’, cabecilla financiero del Clan del Golfo en Tarazá, Antioquia

En un operativo realizado en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, fue capturado Jorge Antonio Campo Gómez, conocido como alias ‘Antonio’, señalado de ser el responsable urbano y financiero de una de las subestructuras del Clan del Golfo que opera en esa zona del departamento.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Antonio’, de 34 años y oriundo de Cáceres, llevaba al menos cuatro años dentro de la organización y había escalado posiciones hasta encargarse del manejo de las rentas criminales derivadas de la extorsión a comerciantes, mineros y transportadores en los corregimientos de Jardín, Guarumo y Bélgica.

Las autoridades establecieron que el dinero producto de esas extorsiones era reportado a alias ‘Luis’ o ‘Andrés’, identificado como el cabecilla financiero de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, detalló que la captura se realizó por orden judicial bajo el delito de concierto para delinquir agravado. En el procedimiento fue incautado un teléfono celular que sería clave para avanzar en las investigaciones sobre el flujo de dinero de esta red criminal.

La detención de alias ‘Antonio’, representa según las autoridades, un golpe a las finanzas del Clan del Golfo en una de las subregiones donde la organización armada mantiene fuerte presencia e influencia sobre las economías ilegales.