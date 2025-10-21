Comfama pide disculpas por polémica del “Congreso de brujería” y pide reflexionar sobre la cultura

Medellín, Antioquia

El director de Comfama, David Escobar presentó una carta pública tras la controversia nacional que generó el evento “Congreso de brujería”, realizado el pasado fin de semana en Medellín. En el texto, ofreció disculpas por el uso del término “brujería”, reconoció que generó divisiones innecesarias y aclaró que el encuentro no tuvo relación alguna con prácticas oscuras o dañinas, sino que fue una feria cultural y familiar dedicada a la espiritualidad, la ancestralidad y el arte.

El directivo explicó que el evento contó con música del Pacífico, presentaciones del coro polifónico de Medellín y conferencias sobre tradiciones afrocolombianas, indígenas y femeninas. “Quienes asistieron no encontraron nada de lo que suponian las personas que se quejaron. El evento en el espacio público fue, realmente, una feria popular”, afirmó, reiterando que el encuentro buscaba promover el diálogo cultural y la comprensión de las diferencias.

En la carta, Comfama aprovechó para invitar a una reflexión sobre la necesidad de fortalecer la cultura y la educación como herramientas para construir confianza en una sociedad marcada por la polarización. “Necesitamos más conversaciones acerca de nuestro origen, nuestra identidad y nuestro futuro. Necesitamos comprender mejor la humanidad y sus culturas.”, señaló, cuestionando los extremos de la discusión que llevó a ataques entre creyentes y defensores del evento.

Finalmente, el director destacó la labor social de las cajas de compensación familiares y defendió el papel de Comfama en el desarrollo del país. Aseguró que los recursos de la compensación son “sagrados” y que la entidad mantiene una gestión transparente, vigilada y comprometida con el bienestar de más de 4,3 millones de personas al año. También agradeció a los críticos por mantener el aprendizaje constante y reiteró que el trabajo cultural y social de la institución “es hermoso, fundamental y necesario”.