Reacciones políticas tras la revocatoria de condena al expresidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia de 12 años de prisión que pesaba sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, decisión que deja sin efecto la condena proferida en primera instancia.

La Sala consideró que no existen pruebas suficientes que demuestren que Uribe haya inducido pagos a testigos para alterar sus declaraciones y calificó ilegal una interceptación telefónica que, según los magistrados, vulneró su derecho a la intimidad.

Gobernador de Antioquia

La decisión generó inmediatas reacciones en el ámbito político. Desde el occidente antioqueño, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón celebró la revocatoria y aseguró que “Nunca dudamos de su integridad ni de su rectitud. Hoy celebramos con él, con su familia y con todos los colombianos que reconocemos su entrega al país. Como gobernador me llena de mucha esperanza saber que hay jueces que honran el Estado de Derecho. Uribe es inocente”.

Alcalde de Medellín

En la misma línea, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X expresó su alegría por la absolución y envió un mensaje de solidaridad al exmandatario y su familia: “A nivel personal me alegra la absolución del expresidente Álvaro Uribe, un hombre que ha hecho mucho por Colombia. Como ciudadano, reafirmo la importancia de creer en nuestras instituciones y en la Justicia. La verdad, tarde o temprano, siempre triunfa.”

Presidente de Colombia

Por su parte, el presidente Gustavo Petro criticó la decisión del Tribunal "Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”

También citó “Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país"