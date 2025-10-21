Fiscalía imputó a exfuncionario de Ruta N y a su hermana por cuestionados contratos

Uno de los epicentros de la innovación tecnológica en Medellín. / Ruta N.

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación imputó a Héctor Iván Rendón Vélez, exgestor de portafolio de la Corporación Ruta N, y a su hermana Luisa Fernanda Rendón Gallo por presuntas irregularidades en la contratación dentro de la entidad de innovación de Medellín.

El ente acusador los señala de los delitos de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y falsedad en documento privado.

Según la investigación, Luisa Fernanda Rendón Gallo fue contratada en Ruta N entre los años 2021 y 2023, mientras su hermano hacía parte del equipo de gestión de portafolio de la corporación.

El rol del exfuncionario

La Fiscalía sostiene que fue Héctor Iván Rendón Vélez quien presentó ante el comité de contratación la justificación de la necesidad contractual y la certificación de idoneidad para su hermana, sin informar el vínculo de parentesco, lo que configuraría una incompatibilidad legal.

Documento privado firmado en 2023

Dentro del proceso, la Fiscalía anexó un documento suscrito por Luisa Fernanda Rendón Gallo el 19 de mayo de 2023, en el que manifestó que no se encontraba incursa en inhabilidad o incompatibilidad para contratar con Ruta N. Para el ente acusador, esta declaración omitió la relación laboral con su hermano funcionario de la corporación.

Declaración de inocencia

Durante la diligencia de imputación, tanto Héctor Iván Rendón Vélez como Luisa Fernanda Rendón Gallo se declararon inocentes de los cargos formulados por la Fiscalía, y anunciaron que demostrarán su defensa dentro del proceso judicial.