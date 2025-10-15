Brujería, una feria popular que invita a entender la magia como parte de la cultura

Medellín, Antioquia

Este fin de semana, el Claustro Comfama abrirá sus puertas a la primera edición de “Brujería: espiritualidades no hegemónicas”, una feria popular que busca reconocer y resignificar las diversas prácticas espirituales presentes en la cultura popular. El evento se desarrollará el viernes 17 y sábado 18 de octubre en la Plazuela San Ignacio, con una programación que incluye charlas, exposiciones, rituales, mercado y conciertos.

La propuesta hace parte de la programación anual de ferias populares del Claustro y, según Comfama, tiene un enfoque cultural y pedagógico. Su objetivo es generar conversación sobre las distintas manifestaciones de la espiritualidad y los saberes ancestrales, más allá de las religiones tradicionales.

“Esta feria hace parte de una programación de ferias populares que tenemos durante todo el año. En ellas hablamos de las distintas identidades y prácticas que hacen parte de nuestra cultura. En este caso, conmemoramos los 50 años del primer Congreso Mundial de Brujería realizado en Colombia”, explicó Paola Mejía, responsable de cultura de Comfama.

Referente cultural e histórico

El evento tomará como punto de partida aquel congreso realizado en Bogotá en 1975, organizado por Simón González, para abordar la manera en que las prácticas espirituales no hegemónicas se expresan hoy en el arte, la música y las tradiciones populares.

Un espacio para dialogar

Entre las actividades programadas habrá paneles, conversatorios, presentaciones musicales y rituales como la Yonna guajira y los alabaos del Pacífico. También se presentarán diferentes artistas, que combina charlas y performance en torno al congreso de 1975.

“Queremos poner en valor prácticas cotidianas en nuestra cultura que pocas veces se nombran públicamente. No se trata de promover creencias, sino de abrir un espacio pedagógico y cultural para reflexionar sobre la diversidad espiritual que existe en el país”, añadió Mejía.

Según la organización, el nombre Brujería busca llamar la atención y, al mismo tiempo, resignificar un término históricamente asociado a lo negativo, para reconocer los saberes femeninos, afro e indígenas vinculados a la naturaleza, la sanación y la cocina tradicional.

El evento contará además con un mercado de productos locales, libros, alimentos y bebidas inspiradas en los saberes ancestrales. Todas las actividades serán de entrada libre.

“Todos tenemos prácticas y rituales que nos acompañan, desde comer uvas el 31 de diciembre hasta llevar amuletos. Estos espacios permiten reconocer esas expresiones como parte de nuestra identidad cultural”, concluyó Mejía.