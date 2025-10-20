Vence plazo para reclamar subsidio de transporte escolar en Bogotá: esto deben hacer los padres

Colombia

La Secretaría de Educación del Distrito informó que ya está por vencer el plazo para reclamar el subsidio de transporte escolar correspondiente al tercer ciclo del año. Este beneficio busca apoyar a miles de familias bogotanas en el desplazamiento diario de sus hijos a los colegios públicos.

Fechas clave para reclamar el subsidio

El subsidio podrá reclamarse según la modalidad asignada:

Tarjeta TuLlave: hasta este martes 21 de octubre. Los beneficiarios deben realizar la recarga en las taquillas de TransMilenio o SITP con la tarjeta personalizada del estudiante.

hasta este martes 21 de octubre. con la tarjeta personalizada del estudiante. DaviPlata: hasta el 29 de octubre. Para hacerlo, los acudientes pueden ingresar a la aplicación o al portal www.daviplata.com, verificar que el subsidio aparezca disponible y retirar el dinero en cajeros Davivienda, oficinas o corresponsales autorizados.

“El objetivo es garantizar el acceso y permanencia escolar”

Según la Secretaría de Educación, este apoyo económico hace parte del Programa de Movilidad Escolar (PME) y busca “garantizar el acceso y la permanencia de las niñas, niños y jóvenes en los colegios públicos de la ciudad”.

En total, el Distrito destinó más de 6.700 millones de pesos para beneficiar a 19.399 estudiantes de instituciones educativas oficiales.

Recomendaciones para las familias

La entidad recordó a los padres y acudientes la importancia de mantener actualizados los datos del estudiante en el SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula), especialmente el nombre, número de documento y teléfono del responsable. Esto permite recibir las notificaciones y evitar la pérdida del abono.