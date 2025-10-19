Francia Márquez busca diálogo con Trump ante escalada de tensiones entre él y Petro

Colombia

Tras sostener una comunicación con el presidente Gustavo Petro, en medio de las nuevas tensiones que se han producido entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, la vicepresidente Francia Márquez hizo una invitación al presidente estadounidense Donald Trump.

“He conversado con nuestro señor Presidente Gustavo Petro, le he expresado mi solidaridad en esta coyuntura y le reafirmé mi compromiso con nuestro gobierno. Invito al presidente Trump a un diálogo que ponga en el centro la vida de nuestros pueblos”, fue el mensaje inicial de Márquez.

La vicepresidenta considera que “las decisiones anunciadas” por Trump de quitar el apoyo financiero a Colombia “impactan de manera directa a las personas que más lo necesitan: las mujeres, las juventudes, la niñez, los pueblos afrodescendientes, raizales, palenqueros, Rrom, indígenas y campesinos”.

En esta invitación que hizo la exministra de la Igualdad le dijo también al mandatario norteamericano que “de este diálogo depende el avance hacia una paz estable y duradera en la región. Debemos seguir trabajando articuladamente, hasta que la dignidad se haga costumbre”.