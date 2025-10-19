Gremios económicos reaccionan a decisión del Gobierno Trump: piden usar canales diplomáticos

Colombia

Las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos son muy importantes y por eso, la decisión anunciada por Donald Trump tiene con mucha preocupación a los principales representantes del sector, especialmente ante la posibilidad de afectaciones económicas muy grandes. Desde la Asociación Nacional de Comercio Exterior, su presidente Javier Diaz, aseguró que es necesario activar los canales diplomáticos y no tratar estos temas tan delicados por redes sociales.

“El mensaje del presidente Trump es bastante grave y pone en dificultades las relaciones económicas y políticas entre los dos países (…) los Estados Unidos no solo son nuestro principal socio comercial sino que tambien son nuestro principal aliado en lo político, en el relacionamiento diplomático, en la democracia y hay mucho en juego para ponerlo en peligro por un mensaje a traves de las redes sociales y hay que darle paso a la diplomacia y espero que los embajadores y cancilleres puedan actuar para superar este impase”. Explicó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya aseguró que es importante mantener la calma.

“En el caso de nuestro sector Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones y de ellas dependen cientos de miles de familias rurales, prácticamente todas, y mucho de lo que se trae de Estados Unidos, son los insumos para la producción de la proteína de origen animal que consumen más 50 millones de colombianos, así que es momento de enfriarse”.

Bruce Mc Master, el presidente de la Asociación Colombiana de Industriales dijo que las provocaciones del ultimo año desembocaron en esta situación para el pais

“Llevamos casi un año siendo testigos de las provocaciones al Gobierno de Estados Unidos. Desde el 26 de enero, 6 días después de su inicio, estamos viendo cómo se hacen todos los esfuerzos por buscar la enemistad, cada uno de los discursos, pasando por la invitación a la rebelión a las fuerzas militares en Manhattan. ¿Qué es lo que se busca con esas provocaciones? ¿Por qué no se entiende la importancia que tiene para Colombia poder contar con relaciones bilaterales respetuosas y conscientes de todo lo que para nuestro país y sus ciudadanos significa contar con una diplomacia profesional y responsable?” Escribió en su cuenta de x.