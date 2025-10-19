Lindsey Graham asegura que Trump impondrá aranceles a Colombia por presunto apoyo al narcotráfico

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a su par de Colombia, Gustavo Petro, de tolerar y fomentar la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños, por toda Colombia.

El senador de los Estados Unidos, Lindsey Graham, aseguró que tuvo una reunión con el presidente, Donald Trump, en la que confirmó que el mandatario le impondrá aranceles a Colombia como represalia por el presunto apoyo al narcotráfico.

Además, le manifestó que golpearía no solo a los narcotraficantes, sino también el bolsillo de los colombianos, con el fin de perseguir a quienes estén vinculados con actividades ilegales.

El legislador republicano relató que sostuvo un encuentro con Trump sobre los países que, según él y el presidente estadounidense, facilitan o apoyan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.