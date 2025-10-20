“Estamos en la Cuarta Dimensión”: Benedetti sobre palabras de Trump a Presidente Petro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre la nueva tensión que surge entre los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia, tras los señalamientos de Donald Trump a Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico”

Según el funcionario, los ataques del mandatario estadounidense a otros gobernantes “no son nuevos” y “esta vez se lo hicieron al presidente de Colombia”. Aseveró que “nadie en este país, por más lo que lo odie, puede decir que el presidente Petro tiene que ver con el narcotráfico” y aseveró que siendo senador “fue el primero y único que enfrentó a los paramilitares”.

El funcionario afirmó en su cuenta de X que, "estamos en la Cuarta Dimensión: el presidente más poderoso del planeta Tierra, que es del país donde más consumen, le dice al presidente que más ha luchado contra el narcotráfico desde siempre, que es el líder del tráfico de drogas en la región. Eso es burlarse de las familias que perdieron a sus seres queridos, de los miembros de la fuerza pública que han perdido la vida en la guerra contra las mafias".

Para Benedetti, lo que dice Trump “del presidente Petro es injusto y es injusto para las familias que han perdido sus miembros de las FF. MM., públicas y de Policía que han dado sus vidas por la guerra contra las drogas, que además está perdida, y quien nos dice eso es el país que más consume cocaína, esas son las paradojas”.