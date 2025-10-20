Acceso restringido en la Universidad Nacional sede Medellín por protesta sindical

Medellín, Antioquia

Durante la mañana de este lunes, miembros del sindicato SINTRAUNICOL expresaron que el las sedes El Volador y El Río de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, habrá bloqueos en las porterías vehiculares y afectaciones la movilidad dentro de la institución.

A través de un comunicado, la Universidad informó que la situación ha generado demoras en el ingreso y la suspensión temporal de las rutas intercampus, debido a la imposibilidad de movilizar los buses desde los parqueaderos. La administración recomendó a estudiantes, docentes y personal administrativo utilizar medios de transporte distintos al vehículo particular y preferir el ingreso peatonal mientras se supera la contingencia.

Por su parte, SINTRAUNICOL señaló que la manifestación responde a lo que califican como un “saboteo a los acuerdos laborales” por parte de la administración universitaria.

El sindicato advirtió que podría haber protestas y convocó a los trabajadores y a la comunidad universitaria a mantenerse atentos .

Hasta el momento, la Universidad no ha informado sobre alteraciones del orden público dentro de los campus, y reiteró su llamado a la comprensión y colaboración de la comunidad académica.