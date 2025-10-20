Crisis humanitaria en Briceño afecta a Valdivia, donde se reportan 60 personas desplazadas

Valdivia- Antioquia

La seguridad en el Norte de Antioquia parece que, en vez de cesar, se está expandiendo a municipios limítrofes con Briceño, donde recordemos que en esta población hay al menos 2 mil campesinos desplazados de tres corregimientos . Esta situación es generada por combates entre grupos ilegales como Clan del Golfo y las disidencias de alias 'Calarcá‘.

En las últimas horas se ha conocido que unas 60 personas que conforman alrededor de 34 familias se desplazaron hacia el área urbana del municipio de Valdivia. Según las fuentes consultadas, las familias que llegaron al coliseo municipal salieron de la vereda Cristalina que, aunque es de Briceño, está más cerca de esa cabecera municipal y más retirada de Briceño.

La situación de seguridad en la zona es bastante compleja, ya que está afectando a comunidades vecinas, en este caso como lo es Valdivia, donde las autoridades locales están atendiendo a las personas. Según las familias desplazadas, más personas salieron del territorio, por lo que se presume que la cifra podría aumentar durante este lunes.