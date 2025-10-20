Medellín triplicó la participación juvenil en las elecciones del Consejo Municipal de Juventud 2025

Antioquia

Este domingo, 37.356 jóvenes participaron en las elecciones, triplicando la votación válida registrada en 2021. Según el secretario de la Juventud, Ricardo Jaramillo, el 95 % de los votos fueron válidos, un resultado que atribuyó al trabajo pedagógico adelantado junto con la Registraduría Nacional y las instituciones educativas de la ciudad.

“Triplicamos la votación de Medellín en votos válidos de 2021. Esto nos demuestra que los jóvenes de Medellín sí participan, sí inciden y sí son valientes para hacer sus votos”, afirmó Jaramillo.

De acuerdo con los resultados preliminares, el nuevo Consejo Municipal de Juventud estará compuesto por 21 curules, distribuidas entre listas independientes, partidos políticos y prácticas organizativas.

La posesión oficial se realizará en enero

El secretario anunció que los jóvenes electos contarán con incentivos académicos y culturales, incluyendo créditos condonables de hasta el 100 % con Sapiencia, para fortalecer su liderazgo y compromiso durante el periodo 2025-2029.

CMJ en Antioquia

En el panorama departamental, Antioquia registró 140.677 votos, la cifra más alta del país, superando a Valle del Cauca (117.000) y Bogotá (102.000), según el delegado del Registrador Nacional en Antioquia, Diego Alberto Sepúlveda Argáez.

Las subregiones con mayor movilización fueron el Magdalena Medio (14,1 %) y el Oriente antioqueño (12,4 %). Por su parte, el municipio de Guatapé se destacó como el de mayor participación porcentual, con cerca del 40 % de sus jóvenes votando.

El delegado Adolfo Rafael Fernández resaltó que, pese a las alertas de orden público en municipios como Anorí, Amalfi y Briceño, la jornada electoral transcurrió en completa normalidad, con acompañamiento permanente de la Fuerza Pública y sin necesidad de repetir elecciones en ningún municipio.