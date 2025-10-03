Actualidad

Simulacro en Bogotá: ¿Cuándo y quiénes tienen que participar?

Desde hogares, colegios, universidades, entidades públicas y privadas deben participar en el Simulacro 2025

El próximo 22 de octubre en Bogotá se realizará uno de los ejercicios de prevención y autoprotección más importantes del año: el Simulacro Bogotá de Preparación 2025. La capital se pondrá a prueba para fortalecer su capacidad de respuesta frente a diferentes emergencias de gran magnitud.

Bogotá parará por unos minutos para ensayar y reforzar la organización y actuación oportuna, resiliencia operativa, habilidad de respuesta y tiempo de reacción para proteger la vida, donde la ciudadanía en general; empresas, instituciones educativas, organizaciones privadas y entidades públicas pondrán a prueba sus planes de emergencia, conocerán rutas de evacuación y afianzarán sus puntos de encuentro. Más que un ejercicio, es una estrategia de ciudad para salvar vidas a través de la preparación colectiva.

En esta jornada se evaluará la capacidad de reacción de la comunidad con el uso de instrumentos de planificación como; planes de emergencia y contingencia y la articulación interinstitucional en la atención de emergencias. Los puntos priorizados en la ciudad contarán con acompañamiento de las entidades del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo.

¿Cuándo y a qué hora?

1. Fecha y hora: miércoles 22 de octubre de 2025 a las 10:30 a. m., en toda la ciudad al mismo tiempo.

2. ¿Quiénes participan?: toda la ciudadanía; familias, colegios, universidades, jardines, empresas privadas, entidades públicas, propiedad horizontal y comunidades.

¿Cómo participar?:

  • La inscripción se realiza por medio de la página web https://www.simulacro.idiger.gov.co/
  • Organice el ejercicio en su hogar, colegio, empresa o comunidad.
  • Al finalizar, reporte su participación para obtener la constancia.

Escenario principal: sismo de gran magnitud (cada entidad o comunidad puede adaptarlo a sus propios riesgos).

Costo: Ninguno. La participación y la constancia son gratuitas.

Constancia: se descarga en PDF después de inscribirse, participar y reportar.

¿Qué capacitaciones hay?: IDIGER ofrece cursos gratuitos: Curso virtual “Primer Respondiente” y “Voluntarios por Bogotá”.

Este 2025, la meta es que más hogares, organizaciones y empresas se sumen y demuestren que la prevención es una responsabilidad compartida. Además, de medir la capacidad de reacción, el simulacro servirá para fortalecer la articulación entre entidades públicas, privadas y comunitarias, un ejercicio que en 2024 movilizó cerca de tres millones de personas y más de 22.000 organizaciones, siendo evidencia del compromiso creciente de la ciudad con la prevención.

Un llamado a la corresponsabilidad ciudadana:

La gestión del riesgo no es solo tarea de las instituciones; es una cultura que se construye día a día en cada hogar, barrio y empresa. Este 22 de octubre, el Distrito tiene la oportunidad para reforzar ese compromiso y entender que la preparación salva vidas con el Simulacro Bogotá 2025.

¿Por qué es importante participar?

Mejora la preparación individual y comunitaria: Participar en el simulacro ayuda a las personas y comunidades a familiarizarse con los protocolos y procedimientos de emergencia.

Fortalecimiento de la coordinación y comunicación: El ejercicio permite a las entidades sectoriales, públicas, privadas, organizaciones sociales, comunales y comunitarias, practicar y mejorar sus mecanismos de coordinación y comunicación, esenciales para una respuesta efectiva ante emergencias.

Evaluación y ajuste de instrumentos para la respuesta a emergencias: Los simulacros ofrecen la oportunidad de poner a prueba y ajustar los instrumentos para la respuesta a emergencias existentes, identificando áreas de mejora y garantizando su actualización.

Fomento de la cultura de la prevención: Participar en el simulacro promueve una cultura de prevención y autoprotección, ayudando a las personas a comprender la importancia de estar preparados y a tomar decisiones informadas durante una emergencia.

A través del simulacro, los participantes desarrollan habilidades prácticas y conocimientos que mejoran su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

La participación en el simulacro contribuye a fortalecer el SNGRD en toda su estructura y niveles de organización para responder ante emergencias y desastres.

