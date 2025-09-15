Barranquilla se prepara para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias: ¿cómo inscribirse?

Con el propósito de seguir fortaleciendo los mecanismos de preparación y respuesta ante emergencias y desastres en el Distrito, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, convocó a participar en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, que se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 9:00 a.m.

Este simulacro es una herramienta clave para evaluar, verificar y mejorar los protocolos de preparación, coordinación y toma de decisiones frente a situaciones de emergencia, antes de que ocurran de manera real.

El ejercicio busca poner a prueba los planes, estrategias, protocolos y procedimientos de respuesta, así como los sistemas de alerta, comunicación y articulación entre autoridades, entidades y comunidades, a partir de un escenario de riesgo previamente identificado.

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Fiorillo, destacó que esta iniciativa tiene como objetivo incentivar la conciencia ciudadana sobre la importancia de la prevención y la preparación frente a posibles desastres.

¿Quiénes pueden participar?

En ese sentido, la entidad hace un llamado especial a las entidades públicas, el sector industrial, empresas privadas, establecimientos comerciales, instituciones educativas y a la ciudadanía en general para que se vinculen activamente al simulacro, eligiendo el escenario de riesgo más pertinente según su contexto.

Los participantes podrán simular amenazas basadas en los riesgos presentes en su entorno, como: sismos, inundaciones, incendios estructurales o forestales, vendavales, tornados, ciclones tropicales, movimientos en masa, colapsos estructurales, fugas de gas y derrames de hidrocarburos.

Inscripciones abiertas hasta el 21 de octubre

Los interesados pueden registrarse hasta el lunes 21 de octubre, ingresando al siguiente enlace y diligenciando el formulario de participación: https://forms.office.com/r/5wru2ZmUas