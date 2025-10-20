“Que no se nos vaya el tren” es el llamado de gremios en el Valle a la Nación

Proyecto del Tren de Cercanías en el Valle del Cauca / Foto: Gobernación del Valle

Desde la Cámara de la Infraestructura en el Valle del Cauca se solicitó apoyo para que el Tren de Cercanías no se quede por fuera del presupuesto nacional, ya que quedan pocos días para la firma del convenio con el Gobierno.

Tanto gremios económicos como autoridades locales siguen preocupados porque, a la fecha, no se ha firmado el convenio que garantiza el 70% que debe aportar el Estado para la financiación del Tren de Cercanías, y preocupa porque el proyecto del dragado de Buenaventura quedó por fuera del presupuesto nacional.

María Fernanda Santa, directora ejecutiva de la Cámara de la Infraestructura Seccional Occidente, pide que no se pierda todo lo que se ha avanzado en un proyecto que va a generar desarrollo para la región y por el cual se ha trabajado por más de una década. “El Tren de Cercanías hoy está en manos del Gobierno Nacional”, resaltó.

“El proyecto está completamente estructurado, es decir, tiene todos los estudios técnicos listos y el respaldo financiero de la región”. El proyecto, recordemos, representa una inversión total de 12 billones de pesos, de los cuales el Gobierno aportaría el 70%, equivalente a 8,4 billones, mientras que la región asumiría el 30% restante a través de la Gobernación del Valle y las alcaldías de Cali y Jamundí.

Cabe resaltar que se espera generar alrededor de 14 mil empleos entre directos e indirectos.

Sin embargo, faltan al menos 20 días para que se cumpla el plazo de la firma, que se debe hacer a más tardar el 8 de noviembre, antes de que comience a regir la Ley de Garantías.

“Su futuro depende tanto de este aval técnico como del aval fiscal del Gobierno Nacional, que debe otorgarse antes del 8 de noviembre, fecha límite previa a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías”, puntualizó Santa.

Lo que preocupa es que, si no se concreta en este plazo, el proyecto podría suspenderse por lo menos dos años, lo que implicaría, a su vez, “reiniciar gestiones, actualizar estudios y perder el impulso financiero e institucional construido durante casi una década”.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también le ha insistido al presidente Gustavo Petro en que el plazo para la firma del convenio de cofinanciación está por vencerse.

“Esperamos que el presidente Petro, que tuvo tanta votación en el Valle del Cauca, apruebe la cofinanciación de este proyecto, porque el departamento está haciendo un esfuerzo grande, lo mismo las alcaldías de Cali y Jamundí, pero falta el 70% de la cofinanciación. Esperamos que también la Nación apoye al Valle del Cauca para que podamos tener la primera línea del Tren de Cercanías”, indicó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

Los recursos del Gobierno son vitales para garantizar que la primera etapa del Tren de Cercanías entre Cali y Jamundí pueda realizarse.