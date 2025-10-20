Capturado en Cali presunto asesino de un policía en Puerto Tejada, Cauca

Capturado en Cali presunto asesino de un policía en Puerto Tejada, Cauc

En Cali fue capturado Carlos Andrés Franco, alias ‘Mazamorra’, presunto integrante de la banda criminal ‘Los Rebeldes’, acusado de asesinar al patrullero Cristian Javier Lozano en Puerto Tejada, Cauca, el pasado 1 de enero.

Alias ‘Mazamorra’, de 22 años, habría coordinado el ala sicarial de esta estructura delictiva que delinque en municipios del norte del Cauca como Villarrica, Guachené y Puerto Tejada.

A esta organización se le atribuyen múltiples homicidios, hurtos y extorsiones que han afectado gravemente la seguridad de la región.

El general Henrry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó la captura y destacó el trabajo de inteligencia que permitió ubicar al sospechoso en Cali, donde se ocultaba para evadir a las autoridades.

“En lo que va del 2025, hemos logrado la captura de 376 delincuentes responsables de hechos violentos que han enlutado a muchas familias colombianas. Alias ‘Mazamorra’ es uno de ellos, señalado por el homicidio de un miembro de nuestra institución”, señaló el oficial.

Las autoridades continúan con las investigaciones para desarticular por completo esta organización criminal.