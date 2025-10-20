10 vallecaucanas integran la Selección Colombia Femenina de Mayores para la Liga de Naciones

El talento vallecaucano volverá a ser protagonista en la Selección Colombia Femenina, que inicia su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027.

Entre las 23 convocadas por el técnico Ángelo Marsiglia, destacan varias futbolistas formadas en la región, hoy figuras en el fútbol nacional e internacional.

Estas son las vallecaucanas que integran la convocatoria:

Daniela Caracas – Espanyol Carolina Arias – América de Cali Ilana Izquierdo – Atlético San Luis Kelly Caicedo – Deportivo Cali Jorelyn Carabalí - Brighton & Hove Albion F.C. Linda Caicedo – Real Madrid C.F. Manuela Pavi - West Ham United Luisa Agudelo – Deportivo Cali Valerin Loboa - Portland Thorns Wendy Bonilla – Pumas

El equipo nacional se concentró en Medellín desde este domingo 19 hasta el 27 de octubre, fecha en la que viajará a Quito, Ecuador, para disputar la segunda jornada de las clasificatorias. El primer duelo será el viernes 24 de octubre en el Atanasio Girardot (6:00 p. m.), mientras que el segundo se jugará el martes 28 en el Rodrigo Paz Delgado.

Colombia llega como una de las favoritas para quedarse con uno de los dos cupos directos que entrega Conmebol, después de haber sido subcampeona de la Copa América frente a Brasil. La fortaleza defensiva y el juego ofensivo liderado por las vallecaucanas serán clave en este nuevo reto mundialista.