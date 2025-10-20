Campeones del ‘79’ con América de Cali se reunieron en Candelaria

Este fin de semana, después de varias décadas, jugadores campeones en 1979 del América de Cali, se reunieron en un Ecohotel de Calendaria, que removió aquellas memorias de gloria deportiva ‘escarlata’.

Recordaron como entre 1979 y 1987, con el fin de realizar una concentración efectiva y alejar a los jugadores del ruido y distracciones de la ciudad, su técnico, el Dr. Gabriel Ochoa Uribe los llevaba a dicho lugar. De los antaños revivieron momentos como cuando tenían un día de partido, antes de emprender rumbo al pascual, iban a la misa en la parroquia de Candelaria.

En esta reunión aprovecharon además para recordar lo que vivieron en este lugar con mucho cariño aquellos jugadores, que algunos fueron campeones en el periodo del Dr Ochoa.

Uno de los más recordados de la época y que estuvo en el lugar fue Willington Ortiz que contó esto: “Todos esos triunfos, aquí el médico Ochoa era que planificaba, hacia todo el trabajo, casi vivíamos aquí en Provenza… Cuando vivíamos aquí en Provenza y hacíamos las concentraciones, lo importante es que era muy privado”

Añadió también una anécdota que recuerda mucho de sus pasadías en el lugar:

“Lo gracioso es que aquí se duerme muy bien, y yo dormía mucho, entonces como dormía mucho llegaba tarde a las reuniones y era el ultimo en subirme al bus. Entonces el medico Ochoa, lo que hizo fue decirme: bueno, vos dormís mucho entonces te ponemos a Pitillo Valencia que se levanta a las cinco de la mañana, que duerma con vos y que te levante a esa hora”

Recordemos que, en el 1979, El Dr. Ochoa le prometió a la parroquia de Candelaria que, si era campeón con América, le regalaría un San Judas Tadeo. Promesa que cumplió, ya que, con su trabajo y fe, pudo darle la primera alegría al cuadro escarlata.