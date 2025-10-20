Personero de Pereira de nuevo viaja a Bogotá para reclamar soluciones a directivos de la Nueva EPS

Pereira

Ante el creciente número de quejas por demoras en la entrega de medicamentos y fallas en la atención a los usuarios, la Personería de Pereira, sostendrá el próximo martes 21 de octubre una reunión en Bogotá con la nueva agente interventora de la Nueva EPS, Gloria Libia Polanía, para buscar soluciones inmediatas a la crisis que enfrentan los afiliados en la ciudad.

El encuentro se llevará a cabo luego de los insistentes llamados del Ministerio Público para atender las denuncias ciudadanas tras la entrada en funcionamiento del nuevo dispensario que reemplazó a Evedisa, el cual reporta múltiples demoras, falta de medicamentos y presuntos incumplimientos en las obligaciones financieras con las IPS.

De acuerdo con lo manifestado por el personero Leonardo Fabio Reales Chacón, los retrasos en la atención, las barreras administrativas y las largas filas para acceder a medicamentos o citas médicas están poniendo en riesgo derechos fundamentales como la vida y la salud.

“En vez de mejorar lo que pasó, fue que todo empeoró, y es lo que nosotros hemos conocido en las últimas semanas en esas reclamaciones que ustedes han visto públicamente en Pereira. Con el nuevo dispensario se retrocedido en la entrega de medicamentos; es decir, no se avanzó en la disminución de los pendientes, también se agudizó la problemática de la falta de atención desde el punto de vista administrativo, la gente volvió a las calles, la gente volvió a tener que hacer cola desde la noche anterior, eso no muy crítico”, afirmó el personero.

En la reunión también se solicitará a la interventora presentar un plan de pagos a prestadores, las acciones para fortalecer la red de atención en Risaralda y las estrategias para cumplir con los fallos de tutela que ordenan garantizar los servicios médicos, poniendo sobre la mesa la grave situación que se registra con la suspensión de los servicios por parte del Hospital Mental de Risaralda y donde la Personería se quedó sola alzando la voz.

“Nosotros como Ministerio Público nos debemos convertir en la voz de los que no tienen la voz, que son el pueblo. Y a la personería de Pereira nos dejaron solos, pero no por el hecho de que nos dejaron solos con esta carga, no significa que renunciamos a ella; por el contrario, la asumimos con mayor vehemencia y por eso estamos acudiendo nuevamente a las autoridades nacionales en Bogotá, donde se toman las decisiones”, añadió Reales Chacón.

El caso de Pereira refleja una problemática que también afecta a otros municipios del país, donde el cambio de operador y los retrasos en el suministro de medicamentos han intensificado el descontento de los usuarios. Desde el Ministerio Público esperan que este nuevo acercamiento permita acciones concretas y resultados visibles en el corto plazo.