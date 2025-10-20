Elecciones a Consejos de Juventud: ¿Resultados reflejan pérdida de la izquierda en los jóvenes?

Colombia

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones a Consejos de Juventud y según informó la Registraduría, se reportaron 780.185 votos por partidos y movimientos políticos, 411.679 votos por listas de jóvenes independientes y 270.398 votos por el sector de procesos y prácticas organizativas.

De estos el Partido Liberal obtuvo 147.674 votos, el Conservador 98.453, el Centro Democrático 84.476, Cambio Radical 78.688 y Colombia Humana 23.707.

A propósito, según el consultor y analista político Jairo Libreros hay dos escenarios. De un lado, los votantes se identifican con los partidos de mayor estructura electoral y del otro lado, la izquierda perdió terreno político.

“Su votación por decir lo menos es residual, y es una alerta que los obliga a construir un relacionamiento diferenciado con los jóvenes, quienes ya no estarían dispuestos a acompañarlos -como ocurrió en el 2022- en las diferentes etapas del ciclo electoral del 2026”.

De igual modo, de acuerdo con el analista policial, Carlos Arias, la Colombia Humana, partido del presidente Gustavo Petro, cedió espacio en Bogotá y las demás capitales. Aseguró que esta es una tendencia que se podría repetir en las elecciones a Congreso y Presidencia del próximo año.

“Esto puede advertir una tendencia que se puede ver evidenciada en las elecciones de 2026, en donde los votos a Cámara en esas capitales de departamento también se vean mermados y disminuidos, porque Gustavo Petro incumplió su narrativa de cambio y esto los jóvenes se lo están cobrando”.

De hecho según el analista político, Gabriel Cifuentes, los jóvenes ya no se están viendo representados con el partido del Gobierno. Advirtió que incluso los resultados de las elecciones de este domingo podrían representar un “voto castigo”.

“Y la explicación puede ser la más sencilla, que los jóvenes no están viendo representados en la economía en el partido del presidente sus necesidades, puede ser un voto castigo para el Gobierno nacional y un desencanto de las bases juveniles con un partido que ha buscado y que ha tratado de abanderar las causas juveniles como por ejemplo el acceso a la educación y la promoción del empleo”.

Coinciden entonces en que los partidos que mayor representación tuvieron como el Liberal, el Conservador y el Centro Democrático son partidos tradicionales con procesos políticos organizados y prolongados.