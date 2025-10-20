Más de 100 mil jóvenes participaron en la elección de Consejos Municipales de Juventudes en el Valle

La jornada se cumplió en Cali y el Valle del Cauca el domingo 19 de octubre durante ocho horas. Los jóvenes aceptaron la invitación a votar. En el departamento fueron 114 mil jóvenes entre los 14 y los 28 años, quienes ejercieron el derecho al voto.

En Cali votó el 8, 93% de los aptos para votar (472.023 votantes potenciales) eso quiere decir que 42.166 votos se registraron en el primer conteo, tras el registro de los 192 puestos y 768 urnas en las 22 comunas y 15 corregimientos. De esta contienda hicieron parte 50 listas y 437 candidaturas en la capital del Valle.

Las autoridades reportaron un buen balance, en temas de orden y seguridad, además de participación Karen Rada Ramírez, secretaria de Desarrollo, Inclusión y Participación Social del Valle, resaltó el apoyo de varias instituciones “un resultado positivo gracias al apoyo que hemos recibido por parte de la Registraduría, por parte del Ejército, la Policía, brindando las garantías para esta fiesta democrática en el Valle del Cauca”.

Por su parte, David Corral, subdirector de Juventudes del Valle, indicó que seguirán apoyando desde la gobernación a la juventud “un balance que nos invita a seguir trabajando por la juventud del Valle del Cauca. Este es un proceso donde todos los jóvenes del departamento de los 42 municipios debemos seguir empoderando y debemos seguir trabajando”.

Cabe resaltar que el departamento promueve la participación política de los jóvenes a través del programa Valle Vota Joven, en el cual se capacita, sensibiliza en marketing político, oratoria, y estrategia política.

En Cali, son 23 las curules que deben ser asignadas, 16 por votación popular y “se proyecta representación de cinco curules por partidos, cinco curules por prácticas y procesos organizativos y seis curules para las listas independientes”, explicó en comunicado la alcaldía de Cali.

Las otras curules son especiales y deben ser asignadas así: 4 NARP: negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; 1 indígena; 1 campesina; 1 de víctimas del conflicto armado.

En este sentido, las curules especiales cuentan ya con la siguiente representación:

Curul Campesina: Juan Felipe Cortés Angulo – Fundación Colonia Barbacoana (FUNCOBARCA).

Juan Felipe Cortés Angulo – Fundación Colonia Barbacoana (FUNCOBARCA). Curul Indígena: Verónica Yalanda Soto – Pueblo Misak.

Verónica Yalanda Soto – Pueblo Misak. Curul Negra: Sara Manuela Rosales Moreno.

Sara Manuela Rosales Moreno. Curul Afrocolombiana: Álvaro Andrés Cortés Quiñonez.

Álvaro Andrés Cortés Quiñonez. Curul Raizal: Danna Isabella Casquete Caicedo.

Danna Isabella Casquete Caicedo. Curul Palenquera: Andrea Paola Bagui Preciado.

Andrea Paola Bagui Preciado. Curul Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado: Yazmin Alejandra Quiñones Murillo.

Según la cantidad de votos serían el Nuevo Liberalismo; Partido de la U; Cambio Radical; Colombia Renaciente y Centro Democrático, quienes tendrían la mayor participación.

En procesos y prácticas organizativas estarían la Fundación Respirar; Asociación Colombiana; Fundación para la Defensa de los Animales – PAZANIMAL; Poder Juvenil – Nueva Generación para Volver a Creer; Fundación + Colombia.

Y en las listas independientes figuran Generación Valle; Juntos Creamos Historia; Jóvenes Progresistas; ASA – Alianza Social Alternativa; Tejido Juvenil; Tejiendo Juventudes.

Se espera que a más tardar el próximo miércoles la Registraduría Nacional del Estado Civil divulgue el acta oficial de escrutinio.