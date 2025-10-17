Cali vive su fiesta cinematográfica con el FICCali 2025

Del 21 al 26 de octubre, Cali volverá a ser territorio del séptimo arte con la décimo séptima edición del Festival Internacional de Cine de Cali (FICCali 2025). Este año, el lema “Cine para encontrarnos” es una invitación a pensar el cine como un punto de encuentro.

La programación de esta edición presenta 137 películas en competencia nacional e internacional, seis estrenos nacionales, siete actividades de cine expandido y más de cincuenta espacios académicos. Además, el FICCali amplía su alcance con Cine sin Límites, que llevará 28 proyecciones a barrios y zonas rurales de la ciudad.

A propósito, el cine expandido es una forma de experimentación audiovisual que va más allá de la proyección tradicional en una sala oscura. En lugar de limitarse a la pantalla y al formato narrativo clásico, combina el cine con otras artes y tecnologías, como la performativa, la instalación, la realidad virtual, el sonido en vivo o la participación del público, para transformar la experiencia del espectador. En lugares como el Centro YAWA, artistas, docentes y colectivos desarrollan piezas que cruzan la tecnología con la creación colaborativa.

Entre los escenarios que acogerán la muestra están la Cinemateca La Tertulia, el Centro Cultural de Cali, Cine Colombia de Chipichape, la Cinemateca de la Universidad del Valle, el Teatro San Fernando y los centros culturales del Colombo Americano, Banco de la República y Comfandi.

El recorrido por las secciones del festival incluye la Competencia Nacional de Largometraje, dedicada a obras recientes que interrogan el presente desde lo íntimo; la Competencia Internacional, con producciones de Iberoamérica y el Caribe; y espacios como Primer Plano, Visiones Afro y el Foco Cine Experimental.

Más allá de las pantallas, el festival celebra los 50 años de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle y los 50 de la Cinemateca La Tertulia, dos espacios que han acompañado la memoria audiovisual del suroccidente colombiano.