Robo en altamar deja a comunidades de Buenaventura en riesgo de quedarse sin energía

Una nueva embarcación fue asaltada en altamar en zona rural de Buenaventura. Se trata de la “Doña Edith”, que había zarpado el pasado sábado a las 10:00 de la mañana desde Buenaventura con destino a Yurumanguí.

El robo se registró hacia las 12:30 del mediodía, cuando la embarcación fue interceptada por hombres armados que se movilizaban en lanchas rápidas. Los delincuentes despojaron a la tripulación de toda la carga y posteriormente los abandonaron en una playa cercana.

Según el inventario, la embarcación transportaba unas 10 toneladas de carga, entre víveres y 80 tambores de combustible, destinados a las plantas generadoras de energía de varias veredas de Yurumanguí. También fueron hurtados dos motores de 50 caballos de fuerza, uno de 75, uno de 40 y uno de 15.

Javier Torres, presidente de la Asociación de Transportadores de Cabotaje Marítimo y Fluvial del Pacífico (Atrasmaflupa), confirmó el hecho y advirtió que es el tercer robo de este tipo en menos de 20 días.

“En menos de 20 días van tres embarcaciones tipo bote de carga a las cuales les han hurtado la carga; incluso, se las han llevado completas, con carga y todo. A las personas las dejan en sitios cercanos. Hace unos 14 días fueron dos embarcaciones simultáneamente”, señaló Torres.

El representante de la asociación explicó que los ataques se han registrado en altamar, aún dentro de la jurisdicción de Buenaventura, éste último se presentó cerca al sector del faro de Punta Soldado, frente a la Bocana. En el caso de la “Doña Edith”, la embarcación fue llevada con rumbo desconocido.

Torres, advirtió que el robo pone en riesgo el suministro de energía en varias comunidades rurales, pues el ACPM hurtado era destinado a alimentar las plantas eléctricas y sistemas de alumbrado.

La asociación solicitó a las autoridades mayor presencia y control en la zona y que se investiguen los robos que ha dejado pérdidas millonarias y ha afectado la movilidad y suministro por vía marítima en el Pacífico.