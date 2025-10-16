Alerta en Cali por proliferación del Caracol Africano por la temporada de lluvias

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) alertó sobre la proliferación del caracol gigante africano, especialmente en zonas húmedas y con acumulación de residuos.

Según la entidad, el incremento de las lluvias ha favorecido la reproducción de esta especie invasora, que puede poner hasta 2 mil huevos al año y es considerada una amenaza tanto para la salud pública como para el equilibrio ambiental.

En lo que va de 2025, el Dagma ha recolectado más de 23 mil ejemplares en distintos sectores de la ciudad, principalmente en los barrios San Carlos, Ciudad Córdoba y Prados del Norte.

Riesgo sanitario

“Actualmente hacemos control manual de esta exótica especie invasora. El miércoles 15 de octubre estuvimos en el barrio Prados del Norte, donde realizamos un recorrido por sus zonas verdes y el parque principal con recolección de individuos de esta especie”, explicó Jesica Galíndez, coordinadora de Inspección, Vigilancia y Control, de Fauna en el Dagma.

La funcionaria recalcó que se han identificado focos de propagación en las comunas 2, 5, 11 y 19, y que el control debe hacerse de manera manual, sin contacto directo, utilizando guantes y cal para la recolección.

Asimismo, insistió en que el contacto con el caracol o su baba puede ser perjudicial para la salud humana, debido a que este actúa como portador de parásitos y bacterias que afectan el sistema respiratorio y digestivo.

Recomendaciones

Para mitigar el problema, el Dagma hace un llamado a la comunidad a evitar la acumulación de residuos sólidos y material vegetal en parques, jardines y zonas comunes, pues esto facilita la reproducción del caracol.

“La principal recomendación es mantener los espacios limpios y realizar jornadas de recolección, además de disponer correctamente las heces de los animales de compañía”, puntualizó Galíndez.

La autoridad ambiental recordó que Cali es la ciudad más afectada del Valle del Cauca, con más de 25 mil ejemplares reportados. Los ciudadanos pueden reportar la presencia del caracol gigante africano a la línea 6025240580 o al WhatsApp 3137807532, disponible las 24 horas.

Control

De acuerdo con los expertos del Dagma, el control constante es la única alternativa para contener la expansión de esta especie. Algunos huevos permanecen ocultos en el material vegetal o bajo las rocas, lo que hace muy difícil su eliminación total.

Por esta razón, se adelanta campañas de sensibilización y educación ambiental, con el fin de que los caleños aprendan a identificar, manipular y reportar de forma segura esta especie invasora.