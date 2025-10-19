🔴 EN VIVO Llaneros vs. Once Caldas, por Liga colombiana: Siga acá la transmisión del partido

Llaneros y Once Caldas le dan continuidad a la fecha 16 de la Liga colombiana con su juego en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. Se trata de un juego clave para ambos equipos con la aspiración de meterse en los cuadrangulares.

El equipo del Meta llega a este juego en el séptimo puesto con 22 unidades y en su más reciente partido le ganó a Santa Fe en Bogotá por 1-3. El cuadro dirigido por el técnico José García ha hecho una sobresaliente campaña, con 6 triunfos, 4 empates y 5 derrotas.

Once Caldas, por su parte, parece que se fue abajo anímicamente desde la eliminación de la Copa Sudamericana y en su más reciente juego perdió 1-5 ante Medellín. Se encuentra en el puesto 13 con 19 unidades y un triunfo lo dejaría parcialmente en la octava ubicación.

